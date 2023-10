Borsa, in rosso i mercati asiatici: Tokyo chiude a -2,03%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le Borse asiatiche segnano ribassi nella prima seduta della settimana. La peggiore è la Borsa di Tokyo che ha aperto in calo, seguendo la chiusura mista degli indici azionari Usa e le vendite sul settore tecnologia, in attesa dei dati sul Pil del terzo trimestre in Cina e le indicazioni sull’inflazione in Giappone. Il NIKKEI 225 ha concluso con una flessione del 2,03% a quota 31.659,03, lasciando sul terreno 656 punti, con le vendite che si concentrano sulla tecnologia, in scia a quanto evidenziato dal listino di riferimento statunitense del Nasdaq la scorsa settimana. Sul fronte valutario lo yen recupera leggermente terreno sul dollaro, trattando a 149,40, e sull’euro a 157,30.

Sul mercato valutario lo yen interrompe la fase di indebolimento sul dollaro, trattando a 149,50, e si rinforza sull’euro a 157,30..

Lo Yen è una delle valute considerate un bene rifugio e beneficia della corsa degli investitori verso i porti sicuri; non abbastanza, però, da competere con la domanda di dollari, il porto sicuro per eccellenza. La moneta nipponica, infatti, si è deprezzata contro quella Usa, ma ha guadagnato sull’euro.

Attenzione al carrello della spesa

L’agenda macroeconomica di oggi prevede l’inflazione italiana di settembre. Nella prima stima la variazione dei prezzi al consumo era a +0,3% su base mensile e a+5,3% su base annua.

Importante è anche monitorare il carrello della spesa, che nell’ultima rilevazione saliva al ritmo di +8,3%.