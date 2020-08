Borsa, scattano i realizzi su Atlantia. Conte: nessuno sconto su trattativa Titolo in flessione del 3% nel secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi. Il premier: procedura di revoca resta aperta fino a quando non si troverà accordo di Cheo Condina

Titolo in flessione del 3% nel secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi. Il premier: procedura di revoca resta aperta fino a quando non si troverà accordo

Dopo il rally delle ultime settimane, innescato dal progetto di accordo trovato a metà luglio col Governo per il riassetto di Aspi, Atlantia è vittima di realizzi con il titolo che arriva a cedere il 3%.

Il negoziato con Cdp in questi giorni prosegue - a confermarlo è stato anche il premier Giuseppe Conte in un'intervista concessa alla Stampa nel giorno del secondo anniversario del crollo del Ponte di Genova - anche se gli ostacoli non mancano e le modalità del disimpegno della holding dalla concessionaria sono ancora tutte da definire.

Il premier, al proposito, ha precisato che in questi giorni si sta lavorando "senza sosta" alla ricerca di un'intesa ma che "rimangono da definire molte questioni di dettaglio".

"L'importante è che siano rispettati tutti gli impegni assunti da Aspi e da Atlantia con la lettera del 14 luglio scorso - ha sottolineato - Il procedimento di contestazione a suo tempo aperto si chiuderà solo quando verranno apposte tutte le firme sull'intesa. Al momento sono due i tavoli tecnici in corso, quello per riscrivere la concessione e quello che riguarda il nuovo assetto della società".

Conte ha anche escluso possibili accordi con gli attuali proprietari di Aspi che possano cancellare azioni di responsabilità per carenze nella manuntenzione nel passato. Secondo il premier, lo Stato nel capitale di Aspi garantirà più controlli.