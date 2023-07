Borsa, semestre di gloria. Ma ora la strada rischia di farsi più stretta

3' di lettura

Che il 2023 dei mercati non dovesse ripercorrere la strada disastrosa dell’anno precedente che ha visto il crollo contemporaneo di azioni e bond se lo auguravano in fondo tutti gli investitori. Pochi però si immaginavano un rimbalzo di simile portata e così duraturo al giro di boa di metà anno. Almeno per quanto riguarda le Borse che hanno recuperato la disfatta subita nei 12 mesi precedenti, in molti casi anche con gli interessi. Con il rialzo registrato venerdì (l’ennesimo della serie) gli indici...