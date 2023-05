Le Borse guardano oltre le banche centrali e aspettano la disoccupazione Usa. Listini Ue in rialzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee positive nell'ultima seduta della settimana, con i mercati che assimilano le decisioni delle banche centrali. e attendono la pubblicazione dei dati sulla disoccupazione americana di aprile. Giovedì la Bce ha alzato il costo del denaro di 25 punti base (il settimo ritocco in meno di dieci mesi) e ha lasciato aperta la strada a nuovi aumenti, diversamente dalla Federal Reserve che, mercoledì, ha aumentato i tassi ma ha anticipato una pausa nei giri di vite.

Gli investitori monitorano gli sviluppi sul fronte macro (in Germania gli ordini all’industria sono calati del 10,7% su mese), temendo che l’economia stia perdendo slancio, e le indicazioni corporate, mentre procede a pieno regime la stagione delle trimestrali su entrambe le sponde dell’Atlantico. Negli Stati Uniti Apple ha chiuso il trimestre con profitti in calo del 3% a 24,16 miliardi di dollari e ricavi in discesa del 3% a 97,28 miliardi, battendo comunque le stime grazie alle vendite di iPhone superiori alle attese.

In assenza di indicazioni da Tokyo, ancora chiusa per festività, il FTSE MIB milanese guadagna così terreno insieme agli altri indici del Vecchio Continente. Tra i titoli principali, occhi puntati su Intesa Sanpaolo nel giorno della pubblicazione dei risultati del primo trimestre. Debole Moncler dopo i conti, mentre si mette in luce Telecom Italia in attesa di sviluppi nella partita per la rete.

Spread BTp/Bund a 191 punti

Sull'obbligazionario, è poco mosso lo spread BTp/Bund il giorno dopo la decisione della Bce di alzare i tassi di interesse. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco si è attestato a inizio seduta a 191 punti dai 192 punti base del closing di giovedì. In crescita il rendimento del BTp decennale benchmark al 4,15% dal 4,12% della vigilia.



Euro/dollaro poco mosso, sale il petrolio

Sul valutario, l’euro si mantiene sui livelli della vigilia a 1,1039 dollari (da 1,1040 giovedì) e passa di mano per 148,07 yen (da 147,41). Il cambio dollaro/yen è a 134,15 (da 133,95). In rialzo il prezzo del petrolio, che tuttavia si appresta a chiudere la terza settimana di fila in ribasso mentre restano i timori sulla domanda: i future giugno sul Wti salgono dell'1,11% a 69,32 dollari al barile e quelli sul Brent per luglio dell'1,23% a 73,39 dollari. Il gas naturale scambiato ad Amsterdam scende dello 0,7% a 35,4 euro per megawattora.