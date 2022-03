Borsa sociale, è partita l’iniziativa per dare un mercato al mondo no-profit

Ascolta la versione audio dell'articolo

È partita la quotazione simulata di sette aziende pronte a misurare il proprio impatto e a sbarcare in futuro sul listino. Sarà però un listino particolare: si chiamerà infatti Borsa dell’Impatto Sociale. Al termine del test (in autunno) verranno prodotti i documenti di ammissione con dati economico-finanziari e di impatto che saranno sottoposti in visione ai vertici di Borsa Italiana. A quel punto, alla luce dei risultati raggiunti, potrebbero essere avviati due segmenti “Social” uno azionario all...