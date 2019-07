Borsa: St corre in Borsa sulla scia di Texas Instruments Attesa per la trimestrale in arrivo domaniUn'altra seduta positiva per il comparto tecnologico europeo, spinto ieri al rialzo dai numeri dell'austriaca Ams. Il colosso americano ha invece fornito una guidance migliore delle attese sui prossimi tre mesi di Chiara Di Cristofaro

Acquisti su Stmicroelectronics che svetta sul FTSE MIB con un rialzo di due punti e mezzo, in un mercato poco mosso. Oggi in Europa è ben comprato tutto il settore tecnologico, grazie ad alcune trimestrali positive ma già ieri a spingere al rialzo il comparto dei semiconduttori sono stati i numeri dell'austriaca Ams, il cui principale cliente è Apple, che ha riportato numeri nella parte alta delle previsioni.

St beneficia oggi dei numeri di Texas Intruments che ieri a mercato chiuso ha diffuso i dati del secondo trimestre. I numeri registrano vendite per 3,67 miliardi di dollari, in rialzo del 2% rispetto al trimestre precedente e in calo del 9% su base annua a fronte di attese leggermente inferiori e pari a 3,6 miliardi di dollari. L'utile per azione è stato di 1,36 dollari contro 1,22 attesi. Il gruppo ha confermato di aver ripreso le consegne con Huawei «il che spiegherebbe - scrivono gli esperti di Equita - il dato di vendite di poco superiore alle attese».

Il mercato ha apprezzato in particolare la stima sulle vendite per il

terzo trimestre, compresa in un range tra 3,65 miliardi di dollari e 3,95 miliardi di dollari, ovvero tra -1% e +8% trimestre su trimestre, con il mid-point che si colloca in questo modo appena sotto le attese di consenso, mentre i margini sono migliori delle stime. Infatti, l'utile per azione è stimato tra 1,31 dollari e 1,53 dollari, contro attese di 1,38. L'attesa, ora, è per i numeri di St che saranno diffusi domattina prima dell'avvio delle contrattazioni.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)