Borse Ue prudenti con occhi su inflazione. A Milano scatta Finecobank, giù Campari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio di seduta prudente per i listini azionari europei, che attendono indicazioni dal dato sull’inflazione americana di dicembre, in calendario l'11 gennaio, in vista delle prossime decisioni di politica monetaria. Gli investitori si attendono che la Federal Reserve lasci i tassi invariati nel meeting del 31 gennaio, ma la previsione è per tagli complessivi da 140 punti base quest’anno. In Asia, intanto, il Nikkei giapponese è balzato del 2% grazie alla debolezza dello yen salendo oltre la soglia dei 34.000 punti per la prima volta dal 1990, mentre in Cina gli indici restano vicini ai minimi da cinque anni, portando l’indice Msci dell’Asia-Pacifico sui livelli più bassi da metà dicembre.

Euro poco mosso sotto 1,1 dollari, ancora su il petrolio

Sul mercato valutario, l’euro vale 1,0929 dollari da 1,0927 ieri in chiusura. La moneta unica è indicata anche a 158,56 yen (da 157,73), mentre il rapporto dollaro/yen è a 145,04 (144,36). Sale ancora il prezzo del petrolio, con i future febbraio sul Wti in progresso dello 0,47% a 72,58 dollari al barile e i contratti per marzo sul Brent in rialzo dello 0,39% a 77,89 dollari. In crescita del 2,1% a 31,3 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

Asia in negativo, ma Tokyo a record da 1990

La Borsa di Hong Kong è in territorio negativo: l’indice Hang Seng scivola di circa mezzo punto, seguendo l’incerta seduta di Wall Street. Andamento in calo per le piazze della Cina continentale che navigano sempre intorno ai minimi degli ultimi cinque anni. Invece, la Borsa di Tokyo ha chiuso ai massimi dal 1990 superando quota 34.000 punti nell'indice Nikkei. Il listino giapponese ha terminato le contrattazioni con un rialzo del 2,01% nell'indice di riferimento, a 34.441,72 punti mentre il Topix è salito dell'1,3% a 2444,48 punti. Il mercato azionario giapponese continua a beneficiare di uno yen molto debole nei confronti del dollaro - il cambio in autunno è tornato ai massimi dagli anni Novanta e si attesta a 145 yen per un dollaro - visto che la banca centrale sta confermando la sua politica monetaria ultra accomodante.