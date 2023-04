Borse europee ingessate. A Piazza Affari Tim paga ancora lo scontro con Vivendi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee prudenti, strette nella morsa tra rallentamento economico e inflazione, dopo la frenata della vigilia dovuta alla debolezza del settore auto.Il FTSE MIB milanese si mantiene così attorno alla parità insieme agli altri principali indici continentali, mentre gli investitori temono che le banche centrali continueranno ad alzare i tassi di interesse nonostante i segnali negativi per l'economia globale. Sotto osservazione anche il prosieguo della stagione delle trimestrali, fin qui giudicata in chiaroscuro. Tra i principali titoli milanesi, Stellantis è sotto la parità. Ieri il titolo aveva risentito del cambio del direttore finanziario, oltre che della generale debolezza del comparto in scia al tonfo di Tesla a Wall Street. Maglia nera è Telecom Italia, mentre tornano a salire i toni dello scontro tra i vertici della società e l'azionista Vivendi.

Sul mercato valutario, l'euro è ritraccia a 1,0947 dollari da 1,0970 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 146,54 yen da 147,06, mentre il rapporto tra il biglietto verde e la divisa nipponica si attesta a 133,85 (da 134,06). In modesto ribasso il prezzo del petrolio: il Wti di giugno scambia a 77,06 dollari al barile (-0,4%) e l'analoga consegna sul Brent è indicata a 80,83 dollari (-0,33%). In progresso dello 0,46% a 40,75 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

Tokyo chiude in calo dopo i massimi da otto mesi

A Tokyo, intanto, l'indice Nikkei è scivolato allontanandosi dal picco di otto mesi toccato all'inizio della sessione, poiché gli investitori sono cauti in vista della riunione della Banca del Giappone la prossima settimana. L'indice ha chiuso in ribasso dello 0,33% a 28.564,37, dopo essere salito a 28.778,37, il livello più alto dal 26 agosto. L'indice Topix ha chiuso in ribasso dello 0,20% a 2.035,57, segnando comunque la seconda settimana di guadagni. La prossima settimana la BoJ terrà una riunione che, secondo gli economisti, non cambierà la linea tenuta finora, tuttavia c'è molta attesa per la prima decisione del nuovo governatore Kazuo Ueda dal suo insediamento.







