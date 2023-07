Borsa: i titoli asiatici cancellano i guadagni. Tokyo chiude in ribasso (-1,23%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo termina gli scambi in netto calo, appesantita dalle vendite sul settore della tecnologia, in particolare i titoli delle aziende dei semiconduttori, e in attesa di ulteriori indicazioni con l’avvio della stagione delle trimestrali. L’indice di riferimento Nikkei cede l’1,23% a quota 32.490,52, e una perdita di 405 punti. Sul mercato dei cambi lo yen rimane debole sul dollaro a 139,50, e sull’euro a 156,40.

Gli indici asiatici

I titoli di Hong Kong hanno annullato i guadagni, mentre i piani della Cina per stimolare le imprese private non sono riusciti a conquistare la fiducia del mercato. Il benchmark azionario asiatico è stato trascinato al ribasso. L’indice Msci Asia Pacific è passato in rosso, dopo che l’indice Hang Seng di Hong Kong ha ceduto quasi tutto il suo guadagno dell’1,4%.

Giappone ed Usa

Anche le azioni giapponesi e i futures statunitensi sono scesi. Lo yuan ha guadagnato grazie ai segnali di sostegno politico e a una banca centrale più energica. L’ultima promessa di Pechino di migliorare le condizioni per le imprese private non riesce a ottenere trazione sui mercati e gli operatori sottolineano la mancanza di misure concrete.

Gli sforzi della Cina per rilanciare la crescita, dal taglio dei tassi alla chiusura di un giro di vite normativo sulle imprese tecnologiche, hanno finora fatto poco per sostenere la crescita della seconda economia mondiale. Se nei prossimi mesi le autorità cinesi attueranno un allentamento più ampio, “ci sarà una rapida inversione di tendenza nel sentimento pubblico del mercato cinese e potremo assistere a un ritorno dei flussi di portafoglio verso la Cina piuttosto rapidamente”, ha dichiarato Chi Lo, senior market strategist per l’Asia Pacifico di Bnp Paribas Asset Management, a Bloomberg Television.

La Borsa, gli indici del 19 luglio 2023

Cosa è successo ieri

Chiusura poco mossa quella di mercoledì 19 luglio per le Borse europee , con Londra maglia rosa in progresso dell’1,8% dopo il rallentamento dell'inflazione nel Regno Unito. A Piazza Affari il FTSE MIB +0,01% ha terminato piatto, a Francoforte il Dax40 a chiuso -0,1% e a Parigi il Cac40 a +0,1%, con Kering protagonista assoluta e in progresso di oltre 7 punti percentuali dopo il cambio della guardia alla guida di Gucci.