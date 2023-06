Borsa, Europa verso avvio in rosso: pesa la stretta delle banche centrali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Borse europee si preparano ad aprire in rosso l’ultima seduta di una settimana caratterizzata da una serie di rialzi dei tassi da parte di numerose banche centrali (ieri nel Regno Unito, in Norvegia, in Svizzera e in Turchia) e dalla conferma che la Fed si prepara ad altre due strette da qui a fine anno. Gli indici globali si avviano così a registrare la peggiore settimana da marzo, scontando i timori di recessione. I future sull’Eurostoxx 50 sono in calo dello 0,5%, mentre a Piazza Affari i contratti sul Ftse Mib cedono lo 0,56%. Sul mercato valutario, l’euro passa di mano a 1,0925 dollari da 1,0955 ieri in chiusura.

La moneta unica vale anche 156,52 yen (156,49 ieri), mentre il rapporto dollaro/yen è a 143,27 (142,86). Ancora in calo il prezzo del petrolio: il contratto consegna agosto sul Brent scivola dell’1,11% a 73,32 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti dell’1,18% a 68,69 dollari. Ad Amsterdam il prezzo del gas perde il 5,8% a 32,1 euro al megawattora.

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo a causa delle preoccupazioni per l’economia giapponese. L’indice principale Nikkei è sceso dell’1,45% chiudendo la giornata a quota 32.781,54 punti. I rischi e i timori di decrescita sono legati ai dati Pmi pubblicati oggi, come sottolinea Yeap Jun Rong, analista di mercato di IG. A giugno il settore manifatturiero è entrato in territorio negativo mentre il dato Pmi sui servizi è risultato inferiore alle attese, contribuendo a smorzare gli entusiasmi iniziali sul mercato. Tra i titoli azionari, le peggiori performance sono risultate quelle di Shimano, che ha perso il 7%, Mitsui & Co. che ha lasciato sul terreno il 4,6% e Mitsubishi Corp. che ha chiuso in calo del 4,35 per cento.

La Borsa di Hong Kong ha invece aperto la seduta in terriorio negativo, scontando i timori di una nuova stretta dei tassi, a partire dagli Usa: l’indice Hang Seng cede lo 0,43%, scivolando a 19.135,02 punti. Chiusi i listini di Shanghai e Shenzhen a causa del Dragon Boat Festival.

Intanto rallenta l’inflazione in Giappone, ma meno di quanto auspicato, a fronte dell’aumento dei prezzi all’importazione, in prevalenza dei generi alimentari, anticipando una possibile contrazione delle spese per consumi. In maggio l’indice si assesta al 3,2%, dal 3,4% del mese precedente, superando le stime degli analisti che puntavano al 3,1%. Il dato si conferma sopra l’obiettivo del 2% della Banca centrale del Giappone (BoJ) per il 14esimo mese consecutivo.