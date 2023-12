Borse europee in rialzo nell'ultima seduta dell'anno. A Milano corre il lusso

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Si muovono positive le Borse europee nell’ultima seduta del 2023, in una giornata che si preannuncia priva di scossoni, in cui i mercati limeranno le contrattazioni finali per concludere l’anno su livelli massimi mentre a New York prosegue il “rally di Natale”, che tradizionalmente spinge i listini nelle ultime sedute di trading dell’anno e nelle prime del nuovo anno.

Sul fronte macro dalla Spagna arrivano i dati sull'inflazione di dicembre, che si conferma stabile al 3,3% annuo, lievemente inferiore alle attese, ma l'inflazione 'core' ha rallentato nettamente al 3,8% dal 4,5% di novembre, secondo l'istituto nazionale di statistica Ine. I prezzi energetici sono in netto rallentamento e gli alimentari si sono mantenuti stabili.



Viaggiano così in rialzo il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, l'AEX di Amsterdam, il DAX 30 di Francoforte e l'IBEX 35 di Madrid.

A Piazza Affari bene il lusso con Moncler e Ferrari

Sull’azionario a Piazza Affari, avanzano a passo spedito i titoli del lusso con Moncler in testa, tallonato da Ferrari. Bene anche Brunello Cucinelli. In luce Erg, dopo la notizia della vigilia dell'investimento da 86 milioni sulle rinnovabili in Francia. Deboli Banca Mps e Telecom Italia che scivolano in fondo al listino. Giù anche il settore energetico con Tenaris e Saipem . Fuori dal paniere principale buon rialzo per Maire Tecnimont dopo il via libera ad avviare i lavori per realizzare un impianto in Egitto, nell’ambito di una commessa del valore di 220 milioni di dollari.

Spread scende a 162 punti

Partenza positiva per i BTp scambiati sul secondario telematico Mts. I corsi sono in recupero dopo l'indebolimento della vigilia e lo spread torna a 'chiudersi'. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il pari scadenza tedesco viene indicato a 162 punti base (166 punti al closing della vigilia) mentre il rendimento del decennale italiano cala al 3,58% dal 3,60% del finale della vigilia.