Borse in rosso, tornano acquisti su beni rifugio. Corre gas, petrolio a top da 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il nulla di fatto dei primi negoziati russi-ucraini, l'avanzata russa a Kiev e l'alta tensione tra Mosca e i Paesi dell'Europa occidentale ha fatto progressivamente scivolare le Borse che accusano forti perdite, a partire dal FTSE MIB di Milano, il peggiore e sotto quota 25.000 punti, seguito da CAC 40 di Parigi, DAX 40 di Francoforte,IBEX 35 di Madrid e AEXdi Amsterdam. Leggermente meglio Londra, in calo di meno di un punto.

Le vendite colpiscono prima di tutto il settore dei viaggi e trasporti, i retailer, le auto e le utility. Mentre si intensifica l'offensiva russa su Kiev e si allontanano le speranze di un accordo, tornano gli acquisti sugli asset rifugio. Fino a questo momento nè i primi incontri tra delegati russi e ucraini nè il colloquio tra il presidente russo Putin e quello francese Macron hanno aperto reali spiragli di una tregua e le immagini satellitari, riportate dai media internazionali, indicano la presenza di una colonna di mezzi militari russi lunga 60 km alle porte della capitale ucraina Kiev.

Riprendono a correre i prezzi dell'energia: il petrolio tratta oltre la soglia dei 100 dollari al barile a Londra e il Wti al Nymex sale oltre i 101 dollari al barile, livello che non si vedeva da luglio 2014, riprende a volare anche il prezzo del gas che avanza di oltre il 12%. Sul mercato dei cambi, il dollaro si rafforza sull'euro, denaro sullo yen giapponese e il franco svizzero, classici beni rifugio. Il rublo russo che recupera decisamente terreno su dollaro ed euro. Sul mercato dei titoli di Stato torna in negativo il rendimento del Bund a 10 anni (-0,02%) e quello dei BTp arretra all'1,53%. Oro in rialzo a 1924 dollari l'oncia (+1,2%).

Wall Street in calo, investitori seguono sviluppi conflitto

Andamento in calo a Wall Street, in scia all'Europa, con ribassi comunque non molto vistosi. Gli investitori continuano a seguire gli sviluppi del conflitto in Ucraina e riassestano i loro portafogli anche alla luce delle nuove sanzioni imposte da Stati Uniti e Unione europea. Gli investitori attendono anche le parole del presidente statunitense Joe Biden, che terrà il suo primo discorso sullo stato dell'Unione, durante il quale, senza dubbio, discuterà anche delle sanzioni contro Mosca e delle prossime mosse da compiere. A proposito delle sanzioni contro la Russia, Visa e Mastercard, società leader a livello globale nell'emissione delle carte di credito, hanno bloccato diverse istituzioni finanziarie russe dalla loro rete. Il risultato è che è praticamente impossibile effettuare un pagamento con carta di credito a Mosca. Il presidente della Fed, Jerome Powell, testimonierà mercoledì e giovedì in Congresso, dove presenterà il consueto rapporto semestrale sulla politica monetaria; gli investitori attendono naturalmente delle indicazioni sulle prossime mosse della Banca centrale statunitense. Secondo gli esperti, la crisi ucraina convincerà la Fed a procedere solo con un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base a marzo, e non di 50 punti base, per frenare l'inflazione.



A Piazza Affari Ftse Mib sotto i 25.000, si salva Leonardo

A Milano, dove il FTSE MIB è tornato sotto i 25.000 punti ed è ai minimi da luglio 2021, pesante Moncler e nel settore finanziario Intesa Sanpaolo e Finecobank. Male anche Iveco Group con il ribasso del comparto auto, che frena anche Stellantis nel giorno della presentazione del piano di lungo termine. Si salva Leonardo - Finmeccanica favorita dalla naturale attenzione degli investitori per le attività della difesa in questa fase e dalla possibilità di un riassetto di Oto Melara e Wass. In controtendenza anche Eni con i prezzi del greggio in ascesa e Terna. Unicredit ha avuto un exploit iniziale per poi ripiegare dopo aver definito il dividendo 2021 a 0,538 euro per azione (dato superiore a quello provvisorio annunciato a metà febbraio).

Vola il bitcoin, sospetto di uso per aggirare sanzioni

Torna a volare il bitcoin dopo lo scivolone accusato la scorsa settimana con l'inizio dell'offensiva bellica russa in Ucraina che aveva portato la criptovaluta a scendere verso quota 35.000 dollari. Il Bitcoin si muove ora sopra i 40.000 dollari trascinando con sé al rialzo il resto del comparto dove fra gli altri svetta l'ethereum. L'improvvisa sterzata al rialzo delle criptovalute è arrivata in coincidenza con l'annuncio da parte del tesoro americano delle sanzioni contro la banca centrale russa - con cui non è più possibile effettuare transazioni - e del provvedimento di congelamento di alcuni asset russi, mossa che era stata peraltro preceduta da analoghe sanzioni di parte europea. Il sospetto di molti operatori del mercato è che il settore delle criptovalute possa essere utilizzato da individui o società russe per eludere le sanzioni e portare a termine operazioni altrimenti vietate tramite i canali ufficiali. A questo proposito, secondo quanto riferito da Bloomberg, l'amministrazione Biden sta chiedendo agli piattaforme di trading di criptovalute di aiutare a monitorare le transazioni che potrebbero essere utilizzate da individui o entità russe per aggirare le restrizioni e la stessa Ucraina domenica sera ha chiesto alle medesime piattaforme di bloccare gli indirizzi facenti capo a utenti russi. Al tempo stesso il mondo delle criptovalute sta fornendo sostegno al governo di Kiev. Secondo la società di analisi blockchain Elliptic infatti l'Ucraina ha ricevuto donazioni in criptovalute per l'equivalente di 23 milioni di dollari da 24mila sostenitori per la sua difesa contro la Russia.Cop