Borsa: Tokyo apre col segno meno, Cina piatta

Le piazze asiatiche hanno aperto in ribasso sulla scia di Wall Street, con gli investitori metabolizzano i dati su un mercato del lavoro statunitense particolarmente caldo che manterrà pressione sulla Federal Reserve per una politica restrittiva. Tokyo segue i ribassi americani della notte, mentre l’aumento dei rendimenti negli Stati Uniti e in Giappone ha danneggiato l’appetito per le azioni. L’indice Nikkei cala dell’1,1% a 32.339,48. Il più ampio Topix scende dell’1,03% a 2.278,00. L’indice cinese delle blue-chip CSI300 è rimasto piatto alla pausa pranzo, mentre lo Shanghai Composite Index è sceso dello 0,2%. Il benchmark di Hong Kong, l’Hang Seng, è sceso dello 0,1%. Sul versante congiunturale, in Cina sale a 54,1 punti l’indice Pmi servizi Caixin a luglio rispetto al 53,9 di giugno.

La giornata di mercoledì si è chiusa con una battuta d’arresto per le Borse a seguito della bocciatura del debito Usa, che ha perso la «Tripla A» da parte dell’agenzia Fitch. La decisione, che non ha riflessi immediati sui portafogli degli investitori, ha rafforzato le tensioni che si erano già intraviste a inizio settimana sull’azionario e che seguono la lunga galoppata dei mesi scorsi. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato a -1,3%, in buona compagnia di Parigi (-1,26%) e Francoforte (-1,36%). Il tutto mentre anche Wall Street accusava perdite in avvio di giornata per poi chiudere a....

Le vendite si sono fatte vedere in parte anche sull’obbligazionario, con i rendimenti dei titoli di Stato in crescita negli Usa (4,10% per il Treasury decennale) ma sostanzialmente stabili in Germania (2,50%) e Italia (4,19%)- Il tutto mentre il dollaro, percepito come bene rifugio, ha finito per apprezzarsi. «Le conseguenze sui mercati non sono del tutto chiare, ma al momento non sembrano particolarmente rilevanti e il primato americano nel sistema economico globale non ci risulta affatto minato», sostiene Vincenzo Cuscito, Head of Investment Consultants Italia di Moneyfarm, ritenendo che «le variabili chiave da monitorare rimangano inflazione, mercato del lavoro, crescita economica e politica monetaria».

Oggi a questo proposito il calendario macro non risparmia appuntamenti di rilievo con gli indici Pmi definitivi dei servizi di luglio per Italia, Francia, Germania ed Eurozona. In programma anche i prezzi alla produzione di Eurostat e del Regno Unito, la bilancia commerciale tedesca. Dagli Stati uniti arriveranno i consueti dati settimanali sui sussidi di disoccupazione, gli indici Ism e Pmi, gli ordini industriali e i dati trimestrali su produttività e costo del lavoro. Numerosi anche gli appuntamenti con i dati di bilancio societari: in Italia li pubblicheranno fra gli altri Banca Ifis, Mps, Banca Profilo, Banco Desio, Buzzi Unicem e Ferragamo.