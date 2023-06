Borsa, l'Europa sceglie ancora la cautela. Giappone, Pil rivisto al rialzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee scelgono ancora la cautela, nell'attesa delle decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. La prossima settimana si riuniranno infatti sia il Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve, sia il consiglio direttivo della Bce. Se per Francoforte il mercato si aspetta un rialzo di 25 punti base, le mosse della Fed appaiono ancora incerte: la maggior parte degli investitori si aspetta una pausa nei rialzi dei tassi, ma dopo il dato sul mercato del lavoro, saranno cruciali i numeri prezzi al consumo in calendario martedì prossimo. Intanto, la Banca centrale canadese ha alzato a sorpresa il costo del denaro di 25 punti base, come già aveva fatto la Banca centrale australiana, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza sul trend delle politiche monetarie globali.

A Milano banche in ordine sparso, bene le utility

A Piazza Affari le St cedono lo 0,8%, dopo la buona performance di ieri, innescata dalla notizia che la società ha lanciato una jv da 3,4 miliardi di dollari in Cina con Sanan Optoelectronics sui dispositivi al carburo di silicio. Sono contrastate le banche, con Mps che perde lo 0,58% dopo la corsa delle ultime sedute. Sono ben impostate le Eni e le Enel, entrambe in rialzo dello 0,8%. Fuori dal paniere principale, Lottomatica sale del 2,4% dopo il 'Buy' di Equita.



Loading...

Sul valutario, l’euro vale 11,0791 dollari (ieri a 1,0705 dollari) e 149,84 yen (149,71), mentre il cross dollaro/yen è a 139,92 (139,85). Dopo il balzo di ieri è stabile il valore del gas: si attesta a 26,3 euro al megawattora (-0,11%). Infine è fermo il prezzo del greggio: il wti di luglio è pari a 72,44 dollari al barile (-0,12%).

Revisione al rialzo per il Pil del Giappone

Sul versante congiunturale, il Pil giapponese nel primo trimestre è stato rivisto al rialzo, con una crescita che ha raggiunto lo 0,7% su base trimestrale, secondo i dati del governo, rispetto allo 0,4% inizialmente stimato. La crescita degli investimenti non residenziali da parte delle imprese private è stata notevolmente superiore a quanto inizialmente previsto, il che suggerisce che le società giapponesi rimangono piuttosto fiduciose, nonostante il previsto rallentamento dell’economia globale.

Segno meno per la Borsa di Tokyo

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in ribasso, seguendo la chiusura mista degli indici azionari statunitensi, in particolare la debacle del settore tecnologia. L’indice di riferimento Nikkei cede lo 0,85% a quota 31.641,27, mettendo a segno una perdita di 272 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a 139,70 e a 149,60 sull’euro.La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo: l’indice Hang Seng cede lo 0,13%, scivolando a 19.227,84 punti. Quanto alle Borse cinesi, l’apertura della seduta in leggero calo: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,09%, a 3.194,83 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,04% e si attesta a quota 1.994,49.