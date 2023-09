Borse, Europa scruta mosse Bce dopo taglio stime Pil, Milano chiude a +1%

Stime di crescita Ue riviste al ribasso

La Commissione europea ha corretto al ribasso le stime di crescita del Pil dell’Italia per quest’anno e l’anno prossimo: rispetto a metà maggio quando Bruxelles prevedeva +1,2% e +1,1%, la nuova previsione indica rispettivamente +0,9% e +0,8%. Peggiorate anche le stime per la Germania, che però si troverà quest’anno in crescita negativa, unica tra le grandi economie della Ue: -0,4% invece del +0,2% previsto a maggio. Francia +1% e +1,2% (stima precedente +0,7% e +1,4%); Spagna +2,2% e +1,9% (+1,9% e +2%). Mentre quest’anno l’Italia è in linea con la crescita dell’area euro (anzi registrerebbe un decimale di punto percentuale in più rispetto a +0,8% dell’area), nel 2024 tornerebbe sotto la linea (Eurozona +1,3%), però in buona compagnia: sotto la “linea” dell’area euro anche Germania, Francia e Olanda, ma non la Spagna. Il tasso di inflazione in Italia quest’anno sarà del 5,9% e l’anno prossimo del 2,9%. Quest’anno sarà di tre decimi di punto percentuale superiore al dato Eurozona (+5,6%), mentre l’anno prossimo sarà in linea (+2,9% appunto).

A Piazza Affari spicca Saipem, rimonta delle banche

A Piazza Affari la migliore è stata Saipem. Le banche, penalizzate nell'ultima settimana, hanno recuperato terreno sulla possibilità di un piano del Governo per rivedere la tassa sugli extraprofitti che dovrebbe essere ridisegnata, anche per evitare rischi sulla costituzionalità del prelievo. In coda Recordati. Fuori dal listino principale, prosegue positiva la Juventus Fc: per gli analisti un'eventuale vendita, ipotizzata da indiscrezioni di stampa e smentita da Exor, sarebbe positiva viste le difficoltà incontrate dal club a livello di bilancio. In rialzo i titoli di MediaForEurope (ex Mediaset) nel giorno in cui i figli di Silvio Berlusconi firmeranno l'accettazione della eredità del padre scomparso a giugno.

Petrolio poco mosso, gas in deciso rialzo

Ancora tonici gli energetici: il petrolio tiene i livelli raggiunti la scorsa settimana, con il Brent oltre i 90 dollari al barile, e il gas TTF in deciso rialzo in scia all’inizio dello sciopero parziale in Australia da parte dei dipendenti di Chevron e ai lavori di manutenzione in Norvegia che richiedono più tempo del previsto. In recupero i metalli industriali grazie ad un’accelerazione più forte delle attese dei finanziamenti cinesi in agosto.

Sul valutario, le parole del governatore della Banca del Giappone sulla prossima fine della politica monetaria a tassi negativi hanno favorito in mattinata un deciso apprezzamento dello yen. L’altra protagonista di questo inizio di settimana è stato lo yuan cinese che è rimbalzato dal minimo di 16 anni dopo che la PBoC ha indicato un fixing giornaliero molto più forte delle attese ed ha avvertito di voler intervenire per correggere i movimenti unilaterali del mercato ogni volta che sarà necessario. L’euro resta sotto 1,08 dollari e vale 1,0725 dollari (1,0704 venerdì).

BTp, spread con Bund sale a 175 punti, rendimento al 4,39%

Chiusura in rialzo frazionale per lo spread tra BTp e Bund in un contesto di mercato moderatamente rialzista per i rendimenti sulla curva euro. A fine seduta, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata si è attestato a 175 punti, uno in più rispetto al closing di venerdì. Aumento più netto, invece, per il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato un'ultima posizione al 4,39% dal 4,33% del riferimento della vigilia.