Borse al palo in attesa di Lagarde. A Milano vola Anima dopo ingresso Fsi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono incerte e contrastate, all'indomani di una seduta interlocutoria, in cui gli investitori hanno cercato di interpretare i dati sull'inflazione americana (rallentata su base annuale e mensile, ma meno delle previsioni) e, di conseguenza, le prossime mosse della Federal Reserve. Secondo gli analisti, un significativo rallentamento dell'inflazione avrebbe potuto convincere Jerome Powell a sposare una politica meno aggressiva, ma con questi numeri gli scenari restano tutti aperti, compreso quello di una Banca centrale americana aggressiva, intenzionata ad alzare ancora i tassi d'interesse (dall'attuale 4,5%-4,75%) e a mantenerli sopra il 5% per un po' di tempo. Indicazioni sulla traiettoria che seguirà invece la Bce potranno arrivare dall'intervento di Christine Lagarde, attesa nel pomeriggio a Strasburgo al dibattito sul Rapporto annuale della Bce.

In questo contesto, il FTSE MIB a Milano resta poco mosso, come il Ftse 100 di Londra e l'IBEX 35 di Madrid. Svetta invece il CAC 40 a Parigi spinto dagli acquisti sul settore lusso con Kering che balza dopo l'annuncio di un utile netto in rialzo del 14% a 3,6 miliardi nel 2022, con le vendite che hanno superato i 20 miliardi di euro, nonostante un quadrimestre difficile. Corre Lvmh dopo la nomina del musicista, produttore e stilista americano Pharrell Willimas come direttore artistico della collezione uomo del marchio Louis Vuitton. Acquisti anche su Carrefour, dopo i dati. Crollo per Barclays a Londra dopo la delusione sugli utili del 2022.

Sul valutario, l'euro si indebolisce ma resta sopra quota 1,07 dollari.

A Piazza Affari svetta Tim. Vola Anima con Fsi nuovo socio

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari la migliore è Telecom Italia, in attesa di sviluppi sul dossier rete e dopo i risultati del quarto trimestre e piano 2023-25 coerenti con le stime degli analisti. In particolare, il piano prevede ricavi da servizi a livello di gruppo in crescita per tutti gli anni del piano low single digit. In coda invece Azimut, dopo che Timone ha concluso con successo la vendita dello 0,9% del capitale con bookbuilding accelerato a 22,35 euro per azione. Sprint invece per Anima Holding, dopo che Mediobanca ha concluso per conto di Fsi l'acquisto del 7,2% circa del capitale con reverse accelerated bookbuilding per un totale di circa 108,7 milioni e con un corrispettivo di 4,35 euro. Fsi non intende promuovere alcuna offerta pubblica d’acquisto nei prossimi 12 mesi.



Petrolio in calo, attesa per le scorte Usa di giugno

Sul fronte energetico, in attesa dei dati sulle scorte americane di greggio, il petrolio continua sulla via dei ribassi innescata nei giorni scorsi dalla decisione del presidente Joe Biden di ridurre le riserve strategiche. Il gas naturale scambiato ad Amsterdam ha segnato una prima posizione in rialzo a 52,9 euro al megawattora e al momento sale dello 0,6% a 52,75 euro.