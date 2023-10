Borse europee toniche in attesa dei dati sul lavoro Usa. Spread a 202 punti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee toniche nell'ultima seduta della settimana, mentre gli investitori attendono la pubblicazione del dato sul mercato del lavoro americano di settembre. Le attese sono per un calo delle assunzioni rispetto al mese precedente, trend che se confermato potrebbe spuntare gli argomenti di chi sostiene che la Fed debba effettuare un altro rialzo dei tassi di interesse entro la fine dell'anno. Si allenta la pressione sull'obbligazionario, dopo che negli ultimi giorni le vendite avevano spinto i rendimenti i costante rialzo, ma resta sotto osservazione lo spread BTp-Bund, che sale ancora a 202 punti base. Il FTSE MIB milanese guadagna così terreno insieme agli altri listini continentali, sostenuti anche dal dato migliore delle attese sugli ordini alle industrie tedesche, cresciuti del 3,9% ad agosto dopo il -11,3% del mese precedente. In Italia attesa la chiusura dell’emissione del Btp Valore.

Tra i principali titoli milanesi, gli acquisti continuano a sostenere Saipem dopo il maxi contratto da 4,1 miliardi di dollari annunciato negli Emirati Arabi Uniti. Gli analisti di Equita hanno migliorato le stime su Ebitda e fatturato, nonché le previsioni sul flusso di nuovi contratti. Bene anche Telecom Italia all'indomani dell'incontro tra il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e i vertici dell'azionista Vivendi. Pochi i commenti trapelati dalla riunione, anche se indiscrezioni di stampa riferiscono che l'esito del colloquio sia stato costruttivo e potrebbe aprire spazi per guadagnare il consenso di Vivendi all'offerta di Kkr per NetCo. Proprio la scommessa di un buon esito delle trattative sulla rete porta gli investitori a puntare sul titolo.

Rendimento BTp al 4,92%, euro/dollaro poco mosso

Sull'obbligazionario, come detto, lo spread tra BTp e Bund è ancora in rialzo a 202 punti base dai 200 punti registrati al finale di giovedì. In aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark che segna una prima posizione al 4,92% dal 4,89% del closing della vigilia.

Sul mercato valutario l'euro si conferma in recupero sul dollaro a 1,0535 da 1,0527 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 156,92 yen (da 156,42), mentre il rapporto dollaro/yen è a 148,95 (da 148,62). In modesto recupero il prezzo del petrolio, che si avvia a chiudere la settimana con il calo più consistente da marzo: il future novembre sul Wti sale dello 0,28% a 82,54 dollari al barile, mentre la consegna dicembre sul Brent guadagna lo 0,14% a 84,19 dollari. In discesa dello 0,3% a 36,1 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

Asia positiva, ma Tokyo chiude in rosso

A Tokyo, intanto, l'azionario ha chiuso moderatamente in ribasso con scambi altalenanti, in controtendenza rispetto al generale rialzo dei listini asiatici. Il rimbalzo della vigilia ha perso slancio poiché è prevalsa la cautela in vista della pubblicazione dei dati chiave sull’occupazione negli Stati Uniti nel corso della giornata. Le azioni di Tokyo si sono mantenute vicino ai minimi di quattro mesi dopo una recente svendita stimolata dalle preoccupazioni per ulteriori aumenti dei tassi di interesse statunitensi e dall’impennata dei rendimenti obbligazionari Usa. L'indice di punta Nikkei 225 ha chiuso in ribasso dello 0,26% a 30.994 punti. L’indice era sceso dell’1,8% il mese scorso, ritirandosi dai massimi di oltre 30 anni.