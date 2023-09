Borsa, Europa in cauto rialzo. Spread apre a 193 punti base

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee partono col piede giusto nell'ultima seduta del mese di settembre e del terzo trimestre, mentre gli investitori attendono la pubblicazione degli ultimi dati sull'inflazione in Europa e negli Stati Uniti. A Piazza Affari sale il FTSE MIB, come nel resto del Vecchio Continente sono in rialzo ) Francoforte (DAX 40) Parigi (CAC 40) e Madrid (IBEX 35). In mattinata è atteso anche un intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde. Borsa Italiana ha sospeso fino a nuovo avviso le negoziazioni sul titolo e altri strumenti finanziari di Agatos dopo che il gruppo quotato all’Euronext Growth Milan ha rinviato l’approvazione della semestrale.

Spread tra BTp e Bund apre a 193 punti base

Avvio di seduta tranquillo per i titoli di Stato italiani scambiati sul mercato telematico Mts. Il titolo decennale benchmark, il decennale con scadenza primo novembre 2033 (Isin IT0005518128) viene indicato a 193 punti base in calo rispetto alla vigilia quando, a seguito di tensioni sul mercato, è arrivato a toccare anche i 200 punti base. La tendenza del comparto dei titoli sovrani europei mostra un apprezzamento generalizzato dei corsi con un conseguente calo dei rendimenti. La flessione riguarda anche i decennale italiano di riferimento che rende, dopo i primi scambi, il 4,82% dal 4,91% del finale della vigilia.

A Piazza Affari bene Diasorin, frenano le banche

Tra i principali titoli milanesi, gli acquisti premiano Diasorin, Erg e Inwit. Bene Prysmian dopo il via libera da parte del Governo alla nuova interconnessione sottomarina tra Toscana, Sardegna e Corsica e la promozione da parte degli analisti. In generale frenata le banche dopo i progressi della vigilia: perdono terreno Banco Bpm e Banca Mps. Giù Iveco Group e Tenaris.

Hong Kong in rialzo. Chiuse le Borse di Cina e Corea del Sud

I listini asiatici, intanto, stanno registrando il maggior rialzo da circa un mese, che aiuterà a limitare le flessioni di un trimestre complessivamente negativo.L’indice Msci della regione Asia-Pacifico, che esclude il Giappone, guadagna l’1% anche se il bilancio del periodo luglio-settembre è ancora in rosso di circa il 4%. Chiuse per festività le Borse della Cina continentale e della Corea del Sud, i rialzi sono guidati dal +2,7% di Hong Kong grazie ai rumor sull’avvio di contatti per un possibile incontro tra il presidente Usa, Joe Biden, e il leader di Pechino, Xi Jinping. Poco mossa invece Tokyo, dove il Nikkei ha terminato la giornata a -0,05%.

Euro/dollaro sopra 1,05. Gas in salita

Sul valutario, l’euro consolida le posizioni sopra quota 1,05 dollari dopo essere sceso ieri a un minimo dal dicembre 2022 a 1,0496. La moneta unica vale 1,0585 dollari da 1,0506 ieri in chiusura ed è indicata 157,77 yen (da 157,72), mentre il rapporto dollaro/yen è a 149,10 (da 149,37). Incerto il prezzo del petrolio, che ieri ha aggiornato i massimi dell’anno: il future novembre sul Wti segna -0,07% a 91,65 dollari al barile, mentre l’analoga consegna sul Brent cede lo 0,4% a 95,00 dollari. Gas in salita dello 0,25% ad Amsterdam 43,2 euro al megawattora.