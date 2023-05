Borse fiacche, Milano chiude in rosso ma Recordati brilla. Istanbul: -6% dopo il voto

Wall Street poco mossa: nodo debito e falchi Fed

Poco mossa Wall Street tra il rinnovato ottimismo sulla possibilità che Repubblicani e Democratici trovino un accordo sul tetto del debito ed evitino che gli Stati Uniti finiscano per la prima volta in default. "Sono fiduciosa. Penso che le trattative siano molto attive. Mi e' stato detto che hanno trovato dei punti di accordo", ha commentato la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, in un'intervista pubblicata nel fine settimana dal Wall Street Journal. Dow Jones e S&P 500 sono reduci da due cali settimanali consecutivi, mentre il Nasdaq ha guadagnato, la scorsa settimana, lo 0,4%. Oltre che sul tetto del debito, l'attenzione resta su tassi d'interesse e inflazione: il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha detto di non prevedere un taglio dei tassi d'interesse nel 2023, nemmeno in caso di recessione. La Federal Reserve ha alzato i tassi per 10 volte consecutive dal marzo 2022 nel tentativo di frenare l'inflazione, arrivata - lo scorso anno - ai massimi dall'inizio degli anni '80. Gli ultimi dati, invece, hanno mostrato un rallentamento dell'inflazione, che per alcuni analisti e' il segnale che una recessione e' vicina.

Seduta positiva per Recordati, spicca Saras

A Piazza Affari ancora uno spunto per Recordati dopo la trimestrale: quasi +9% in quattro sedute per l'azienda farmaceutica spinta dai conti. Bene Erg e Prysmian, giù tra gli industriali Pirelli & C e Interpump Group che ha diffuso a metà seduta i conti trimestrali. Sottotono Telecom Italia. Fuori dal Ftse Mib balzo di Saras dopo che Trafigura, multinazionale operativa nel commodity trading, è salita a oltre il 12% del capitale.



Petrolio torna a salire, euro sotto 1,09 dollari

Dopo l'avvio in calo, gira in positivo il petrolio:a 70,8 dollari al barile il Wti giugno, a 75 dollari il Brent luglio. Sul valutario, l'euro resta debole a 1,0875 dollari (1,086 dollari in avvio, da 1,093 venerdì), mentre il cambio euro/yen è a 148 yen (147,842 in apertura, da 146,54). Il cross dollaro/yen è a 136 (da 136,086).

Spread in calo a 188 punti, rendimento sale al 4,18%

Chiusura in lieve calo per lo spread BTp/Bund. A fine seduta, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco e' indicato a 188 punti base, due in meno rispetto al livello segnato al closing della vigilia. In leggero aumento, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato un'ultima posizione al 4,18% rispetto al 4,17% del riferimento precedente.

