Borsa, Europa debole. Pesa l’export cinese, occhio alle banche centrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono all'insegna della debolezza le Borse europee, che fanno i conti con i continui segnali di rallentamento dell'economia globale e alzano l'attenzione sulla prossima settimana, in cui sono attese le riunioni delle banche centrali. Gli investitori preferiscono quindi alleggerire le posizioni, dopo i dati in arrivo dall’Asia: l’export cinese è calato del 7,5% su anno, il primo ribasso da febbraio e contro attese per -0,4%, un segnale di debolezza delle economie con cui è più intenso l'interscambio, a partire dall'Europa .

«La propensione al rischio sta diminuendo quasi ovunque dopo che gli investitori hanno visto i dati sulle esportazioni cinesi scendere al di sotto delle aspettative, ravvivando i timori di un calo generalizzato della domanda globale», sottolineano gli analisti di ActivTrades. Anche se la maggior parte dei settori ha aperto in rosso, la notizia ha avuto l'impatto maggiore sui titoli energetici, che insieme a società minerarie, di semiconduttori e chimiche sono finora i peggiori.

Si muovono così in calo il FTSE MIB a Milano, il CAC 40 a Parigi, il DAX 30 di Francoforte, l'AEX di Amsterdam. Va in controtendenza l'IBEX 35 di Madrid, grazie alla forte performance trimestrale del colosso del retail Zara (Inditex), che ha detto di aver registrato un +16% nelle vendite per la collezione primavera-estate.

I rischi per la crescita e l'inflazione che preoccupa ancora

Altre indicazioni poco confortanti sono arrivate dall'Ocse, che vede «rischi al ribasso», «prospettive modeste» e una frenata del Pil globale da 3,3% a 2,7% nel 2023. Del resto, le ultime dichiarazioni della presidente della Bce Christine Lagarde hanno lasciato poco spazio alla speranza di una pausa dei rialzi dei tassi, tanto più che le pressioni dell'inflazione restano alte. Anche Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo Bce, ha detto che toccare il picco dell'inflazione non è sufficiente per cantare vittoria, mentre servono «prove convincenti» che stia tornando verso l'obiettivo del 2%. Intanto, in Germania, la produzione industriale di aprile è cresciuta solo dello 0,3%, meno dello 0,7% atteso dagli analisti. Si rafforza leggermente l'euro che oscilla in area 1,07 dollari.

A Piazza Affari vendite sulle banche, realizzi su Mps

Per quanto riguarda i titoli di Piazza Affari, le vendite colpiscono tutto il settore bancario: Banca Mps che aveva aperto in vetta al listino è ora colpita dai realizzi ed è la peggiore. In ordine sparso il risparmio gestito dopo i dati della raccolta di maggio, limita i danni Banca Generali, vanno peggio Anima Holding e Finecobank. Qualche acquisto si vede su Prysmian e Stmicroelectronics, che ha annunciato una joint venture manifatturiera da 3,4 miliardi di dollari in Cina con Sanan Optoelectronics per dispositivi al carburo di silicio (Sic) da 200 mm, mentre svetta Saipem. Proseguono le vendite su Pirelli & C all'indomani dell'audizione di Marco Tronchetti Provera.