Borsa, Europa in calo nel giorno della Bce. A Milano scivolano le banche e Tim

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le politiche monetarie sono al centro dell'interesse degli investitori: dopo il dato clou dell’inflazione americana di mercoledì, è l’atteso giorno della riunione della Bce a Francoforte e gli indici preferiscono un atteggiamento interlocutorio. Viaggiano comunque sotto la parità il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam.

La maggior parte degli esperti si aspetta un rialzo dei tassi di interesse, che salirebbero così a un livello record del 4%, tuttavia un 35%-40% ipotizza una pausa nel ciclo dei rialzi, a causa del deterioramento dell’economia dell’Eurozona. Le indiscrezioni riportate da Reuters su un’inflazione prevista da Francoforte sopra al 3% ancora per il prossimo anno punterebbero a un ulteriore aumento del costo del denaro, ma le certezze arriveranno solo con l’annuncio delle 14.15 e con le parole della presidente Christine Lagarde in conferenza stampa.

In coda le banche, male anche Tim

Sull'azionario milanese, restano indietro le banche all'indomani della bocciatura della tassa extra profitti, mossa che aveva sostenuto il comparto: pesanti Banco Bpm e Banca Pop Er ma le vendite colpiscono anche Intesa Sanpaolo, Banca Mps e gli altri principali istituti. Male Telecom Italia, mentre si aspettano novità sul dossier rete. Segno meno per Stellantis mentre si guarda agli Stati Uniti per la scadenza del contratto di lavoro, mentre ad Amsterdam Exor sale dopo i dati e l'annuncio del piano di buyback da 1 mld. A Milano in testa le utility con Hera.

In Usa occhi sulla Fed dopo aumento dati sui prezzi

Sul fronte americano, il limitato rialzo dell’inflazione, secondo alcuni osservatori, non sarebbe sufficiente a sostenere ancora una politica restrittiva della Fed. I prezzi negli Stati Uniti sono saliti al tasso più alto da 14 mesi in agosto (+3,7% contro attese di +3,6%), spinti dai prezzi dei carburanti, tuttavia l’inflazione core ha rallentato al +4,3%, come previsto. I future sui Fed funds indicano tassi fermi la prossima settimana e prezzano al 45% un altro rialzo prima della fine dell’anno. Sul valutario, euro in leggero rialzo sul dollaro a 1,074, mentre resta sui massimi da 10 mesi il petrolio con il Brent a 92,41 dollari.

Spread in lieve calo, ma resta vicino a 180 punti

Andamento in lieve calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata si attesta a 179 punti, uno in meno rispetto alla chiusura precedente. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che vale il 4,44% rispetto al 4,45% della vigilia.