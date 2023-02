Borsa, Europa in calo sulla delusione conti Big Tech. Attesa per il lavoro Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La delusione dei risultati trimestrali di Apple e Alphabet e dell'outlook fornito da Amazon dopo numeri sopra le attese sta minando la fiducia con cui gli investitori erano usciti dalla due giorni delle banche centrali: dopo la brillante performance dell'ultima seduta in Europa e a Wall Street, i listini cinesi sono sottotono e i principali indici azionari del Vecchio Continente sono in calo.

Questo all'indomani di una giornata che ha visto la Bce confermare nuovi rialzi dei tassi e anticiparne ulteriori per marzo. L’impressione, sottolineano i commentatori, è che il braccio di ferro in atto da tempo fra l’Eurotower e i mercati stia in fondo proseguendo: questi ultimi non credono fino in fondo alla determinazione dei banchieri di portare a termine una politica monetaria così aggressiva e stiano in realtà vedendo la «fine del tunnel» sui tassi.

La prima riprova, ma sul fronte Usa, si avrà già oggi con l’appuntamento tradizionale del primo venerdì del mese dedicato ai dati sul mercato del lavoro. Il dato americano sarà preceduto in Europa dagli indici Pmi definitivi di gennaio per Francia, Germania, Eurozona e Gran Bretagna, nonché dalla produzione industriale francese di dicembre. Sempre negli Usa, nel pomeriggio uscirà l’indice Ism non manifatturiero composito di gennaio. Sul listino milanese resta inoltre ancora nel vivo la stagione dei bilanci societari, con Intesa Sanpaolo a rappresentare l’appuntamento principale di giornata.



Occhi su Tim e banche con con conti Intesa, St guarda a Apple

A Milano ancora attenzione su Telecom Italia: il cda, che ha iniziato a esaminare l’offerta non vincolante per la rete infrastrutturale arrivata da Kkr, proseguirà l’analisi nella riunione del 24 febbraio e intanto aspetta altre proposte alternative in arrivo. Attesa per i risultati di Intesa Sanpaolo nel settore bancario e per la reazione di Stmicroelectronics (fornitore di Apple) alle indicazioni arrivate da Cupertino. Sotto i riflettori anche due titoli che alla vigilia avevano realizzato performance pesanti: Cnh Industrial, caduta dai massimi storici dopo i risultati 2022 e l’annuncio dell’uscita da Piazza Affari del titolo che resterà quotato solo a New York, e Saras con Angelo Moratti, consigliere e azionista di riferimento insieme agli altri componenti della sua famiglia, che ha precisato di non avere «alcuna una strategia di disimpegno».

Euro resta a 1,09 dollari, stabili petrolio e gas naturale

Sul mercato valutario, l'euro resta 1,090 dollari, quota a cui è sceso ieri dopo gli annunci della Bce: la banca centrale europea ha alzato i tassi di 50 punti base e confermato un medesimo intervento per marzo ma guarderà nei mesi successivi l'evoluzione dell'inflazione per valutare nuove mosse. Petrolio stabile con il Brent aprile a 82 dollari al barile e il Wti aprile a 76 dollari al barile. Gas in rialzo dello 0,4% a 57 euro al megawattora.



Piazze asiatiche sottotono, Tokyo chiude a +0,3%

Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico generalmente fiacchi nell’ultima seduta della settimana: la Borsa di Tokyo è salita dello 0,3%, con Shanghai in calo dello 0,6% e Shenzhen dello 0,3%. Debole Hong Kong, in ribasso dell’1,3% dopo un indice Pmi servizi cinese in ripresa che fa temere un ritiro degli stimoli centrali. In leggero rialzo le chiusure di Seul (+0,4%) e Sidney (+0,6%). Le deludenti trimestrali dei colossi hi tech statunitensi pesano sui futures del Nasdaq, mentre le previsioni per l’avvio del listini europei sono incerte.

La Borsa di Tokyo termina l’ultima seduta della settimana col segno più, sostenuta dal rialzo del listino tecnologico Usa del Nasdaq, e in attesa delle prossime indicazioni dall’occupazione statunitense. L’indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,39% a quota 27.509,46, e un aumento di 107 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta lievemente sul dollaro, a un livello di 128,60, e sull’euro poco sopra a 140. La Borsa di Hong Kong apre la seduta in calo dopo la diffusione di trimestrali poco convincenti da parte dei colossi hi-tech Usa tra cui Apple, Amazon e Alphabet: l’indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,67%, scivolando a 21.811,08 punti.

Alla vigilia buoni rialzi dopo la Bce

Nella giornata di giovedì i mercati azionari europei hanno chiuso in deciso rialzo, nonostante la decisione della Bce di aumentare il costo del denaro di 50 punti base (e di tornare a farlo, nella stessa misura, a metà marzo). Altrettanto favorevole è stata anche la reazione dei mercati obbligazionari, con il rendimento decennale dei BTp sceso di nuovo sotto la soglia del 4% con uno spread nei confronti del Bund anche questo in netta diminuzione a 181 punti base. Il tutto in una giornata in cui la Bce ha dato anche nuove indicazioni sul proseguimento della riduzione del bilancio (attraverso il mancato rinnovo dei titoli in scadenza) dopo marzo.