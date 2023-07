Borse europee attorno alla parità. Attese trimestrali Bofa e Morgan Stanley

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio stabile per le Borse europee con l’Eurostoxx che ruota attorno alla parità e il FTSE MIB di poco sotto. Dopo la corsa registrata la scorsa settimana, gli indici hanno limato le posizioni, mentre Wall Street è salita, mettendo a segno la sesta seduta consecutiva di rialzi. Intanto Oltreoceano va avanti la stagione delle trimestrali, che vede anche la pubblicazione dei numeri di Bank of America e Morgan Stanley. Sul fronte macro negli States sono in calendario diversi dati tra i quali le vendite al dettaglio. Per contro sono deboli le Borse cinesi e asiatiche, risentendo ancora del dato della vigilia sul pil inferiore alle attese, sebbene nel secondo trimestre l'economia abbia accelerato al +6,3% annuo. Le vendite al dettaglio cinesi hanno registrato un brusco rallentamento a giugno, segnando solamente un +3,1% contro il +12,7% di maggio. Dato che ha incoraggiato le vendite soprattutto sulle società del lusso, fortemente esposte nella Repubblica Popolare.

Euro ancora sopra soglia 1,12 dollari, petrolio stabile

Sul mercato dei cambi, l’euro passa di mano a 1,1244 dollari (1,1236 dollari in chiusura) e 155,74 yen (156,153), mentre il cambio dollaro/yen si attesta a 138,48 (138,974). Intanto il greggio è abbastanza stabile: il wti, contratto con consegna ad agosto, segna un progresso dello 0,13% attestandosi a 74,25 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord, contratto di settembre, è a 78,6 dollari al barile in lieve rialzo dello 0,1%. Infine il gas è a 25,4 euro al megawattora (+1,19%).

Spread con Bund in calo a 166 punti, rendimento al 4,1%

Apertura in leggero calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata e' indicato in avvio a 166 punti base dai 168 punti della chiusura di ieri. In diminuzione anche il rendimento del BTp decennale benchmark che apre al 4,1% dal 4,17% del riferimento precedente.

Tokyo chiude in rialzo dello 0,3% favorita da Wall Street

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo con l'indice NIKKEI 225 che ha terminato la seduta in rialzo dello 0,3% a 32493,89 punti, guidato in territorio positivo dai titoli elettronici e bancari. La piazza finanziaria nipponica, che ha aperto dopo una pausa di tre giorni a causa di un giorno festivo aggiuntivo ieri per la Festa della Marina, è stata favorita dai guadagni registrati a Wall Street. La piazza di New York è salita, infatti, tra l'ottimismo sull'inizio della stagione dei bilanci delle società e la prospettiva di un atterraggio morbido per l'economia statunitense piuttosto che la temuta recessione.