Borse Ue in rialzo, Milano tocca top da gennaio 2022 con rally Tenaris e Pirelli

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le Borse europee sono in rialzo e confermano l'approccio ottimistico dei mercati in questa fase anche di fronte alle incertezze sulle politiche monetarie delle banche centrali.

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha provato a fare un po' di chiarezza, anticipando che l'Eurotower procederà con un ulteriore aumento dei tassi per 50 punti base, per poi "valutare il percorso successivo". Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, ha sottolineato la necessità per l'istituto di considerare il rischio che "la stretta monetaria risulti eccessiva", oltre all'eventualità che la sua azione possa

rivelarsi insufficiente. Attesi nel pomeriggio gli interventi del presidente della Bundesbank Joachim Nagel al Diw Europe Lecture e di Philip Lane (capoeconomista e membro del board della Bce) mentre sul fronte macroeconomico sono in arrivo negli Stati Uniti i dati su lavoro (richieste di sussidi di disoccupazione), edilizia (avvio di nuovi cantieri) e - soprattutto - prezzi alla produzione.

Milano corre con Pirelli e Tenaris, Londra al top storico

Piazza Affari è in rialzo nel FTSE MIB con Pirelli & C in evidenza sulle indiscrezioni di un nuovo riassetto in arrivo per il gruppo attualmente controllato dalla cinese Sinochem: proprio il socio asiatico sta valutando la cessione della partecipazione e alcuni fondi di private equity guardano al dossier. Brillante Tenaris dopo i conti. Il FT-SE 100 di Londra è sui record storici avendo superato la soglia degli 8.000 punti.

Tra gli altri titoli, scivola Interpump Group con le prese di profitto dopo i conti mentre si mette in evidenza Davide Campari che sfrutta la performance a Parigi del gruppo Pernod Ricard. Nel resto d'Europa balzo di Commerzbank, scende a Zurigo Nestle che ha riportato una contrazione degli utili nel 2022.



BTp, rendimento 10 anni resta sopra 4,3%

Poco mosso lo spread BTp/Bund dopo il netto aumento segnato nell'ultima sessione. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco è indicato a 186 punti base, in aumento di 1 centesimo rispetto ai 185 punti del closing precedente. Stabile il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta al 4,32%, invariato rispetto al riferimento della vigilia.