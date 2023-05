Borsa, Tokyo chiude in rialzo. Cina, export a +8,5%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che ha beneficiato della buona performance dei titoli legati all’export e dell’ottimismo degli operatori per il dato sull’inflazione americana in agenda domani. Grazie ai guadagni accumulati dai titoli del settore delle materie prima e delle banche, l’Indice Nikkei ha terminato con un guadagno dell’1% a 29.242,82 punti. Bene anche il più ampio Indice Topix che ha guadagnato l’1,19% terminando gli scambi a quota 2.095,77 punti. Le Borse cinesi invece aprono la seduta contrastate: l’indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,29%, a 3.404,71 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,34%, scivolando a quota 2.039,88. In territorio negativo Borsa di Hong Kong: l’indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,22%, scivolando a 20.252,13 punti.

Sempre sull’Asia arrivano intanto dati congiunturali di una certa rilevanza. Ad aprile la Cina ha registrato un surplus commerciale pari a 618,4 miliardi di yuan (90,21 miliardi di dollari). Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane cinese secondo cui il surplus commerciale si è ampliato nel mese dell’82,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel dettaglio le esportazioni sono cresciute dell’8,5% a 295,4 miliardi di dollari (+14,8% a marzo) mentre le importazioni hanno segnato una flessione del 7,9% a 205,2 miliardi di dollari (-1,4% a marzo). Nei primi quattro mesi dell’anno, le esportazioni sono aumentate del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2022 a 1,12 trilioni di dollari. Le importazioni totali sono diminuite del 7,3% a 822 miliardi di dollari.



Tutto questo dopo una giornata con Wall Street che ha chiuso contrastata con il Dow Jones che ha perso lo 0,17% a 33.618,55 punti; il Nasdaq è avanzato dello 0,18% a 12.256,92 punti e lo S&P 500 ha registrato un aumento dello 0,04% a 4.138,11 punti.

Quanto alle piazze europee Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni con un altro +0,28% ma la migliore di giornata - con Londra chiusa per festeggiare il nuovo re Carlo III - è stata Madrid con le banche in evidenza. Piatte Parigi, Francoforte ed Amsterdam. Farmaceutici e banche i settori migliori a livello europeo. A Milano balzo del Monte dei Paschi di Siena.