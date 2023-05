Borsa, Tokyo apre in rialzo. Cina, la produzione industriale sale del 5,6% e Ford disinveste

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, in scia alla chiusura positiva di Wall Street sulle aspettative di una risoluzione positiva dei colloqui per l’aumento del tetto del debito Usa ed evitare il default. In apertura il listino di riferimento Nikkei mette a segno una progressione dello 0,77% a quota 29.855,62, aggiungendo 229 punti. Sul fronte valutario lo yen si svaluta sul dollaro a un livello di poco superiore a136, e sull’euro a 147,80. Le Borse cinesi tornano agli scambi contrastate, rimanendo intorno alla parità: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,02%, a 3.310,16 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,01%, a quota 2.033,99. Quanto alla Borsa di Hong Kong, la seduta si apre in territorio positivo: l’indice Hang Seng sale dell’1,06%, portandosi a 20.183,28 punti.

Intanto la produzione industriale in Cina sale del 5,6% annuo, più del 3,9% di marzo, ma circa la metà delle stime degli analisti a +10,9%, a causa della debole domanda esterna. La ripresa economica resta ancora instabile: le vendite al dettaglio, grazie alla festività della Golden Week, balzano del 18,4% (+10,6% a marzo), ma meno del 21% atteso. La disoccupazione urbana cala al 5,2% (dal 5,3% di marzo), con la componente giovanile (16-24 anni) che schizza al record del 20,4% (dal 19,6% del mese precedente). Frenano gli investimenti in asset fissi: +4,7% a gennaio-aprile, contro il +5,1% del primo trimestre e il +5,5% atteso.

Loading...

Intanto, secondo quanto riferisce Ft, Ford prevede di ridurre gli investimenti futuri in Cina, mentre l’amministratore delegato della casa automobilistica statunitense ha avvertito che «non c’è alcuna garanzia» che le case automobilistiche occidentali possano vincere contro i rivali locali di veicoli elettrici. L’azienda «metterà meno capitale a rischio» concentrandosi sui veicoli commerciali, come i furgoni per le consegne, e utilizzerà invece il mercato come «punto di ascolto» per comprendere meglio la tecnologia delle batterie.

Gli appuntamenti

L’agenda di oggi prevede una serie di dati che danno indicazione sulla tenuta della crescita mondiale. In Europa è in arrivo l’indice Zew, che misura le aspettative di analisti e investitori istituzionali sull'economia tedesca. Il consenso degli economisti prevede un brusco calo in maggio, sia per la situazione attuale, sia per il futuro.

Eurostat diffonde, invece, il Pil dell’Eurozona per il primo trimestre, che secondo le stime dovrebbe restare stabile all’1,3% su base annua. La Commissione Ue, però, ieri ha rivisto al rialzo il dato per l’intero 2023 all’1,1% e ll’1,6% per il 2024 (per l’Italia, rispettivamente, all’1,2% e all’1,1%).