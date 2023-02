Borse, Europa in lieve rialzo. Tutta l'attenzione è sull'inflazione Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee difendono le posizioni in una seduta dominata dall'attesa per la pubblicazione del dato sull'inflazione americana di gennaio. Guadagnano terreno, intanto, le Piazza asiatiche sulla scia di Wall Street dopo che lunedì è emerso che le aspettative di crescita dei redditi da parte delle famiglie Usa si sono drasticamente ridotte, allontanando il rischio di una spirale prezzi-salari e alimentando così l'ottimismo sul fronte dell'inflazione.

Occhi puntati sull'inflazione Usa per capire dove andrà la Fed

L’inflazione statunitense continua la sua discesa, nonostante la forza (per molti aspetti inattesa) dell’economia? Oggi questa domanda avrà una prima risposta: nel primo pomeriggio arriva infatti il dato Usa sull’inflazione. Il mercato si attende un calo dal 6,5% al 6,2% per il tasso complesivo e dal 5,7% al 5,5% per quello depurato da energia e alimentari. Questo sarà il market mover della giornata: se i pronostici saranno rispettati (o se l’inflazione scendesse di più), allora per i mercati sarebbe una buona notizia. Viceversa, potrebbero accusare il colpo.

Loading...

Fino a poco tempo fa il mercato era convinto che la banca centrale Usa avrebbe alzato i tassi di altri 25 punti base, per portarli al 5% in estate dall’attuale 4,75%. Ma gli ultimi dati economici molto forti (a partire da quello sulla disoccupazione, scesa ai minimi dal 1969) hanno fatto temere una Fed più aggressiva: così ora le aspettative si sono alzate e il mercato stima che la Banca centrale porterà i tassi al 5,25%. Insomma: ora i mercati attendono altri due rialzi dei tassi Usa.

Ma se l’inflazione mostrasse un rallentamento marcato (anche più del previsto) queste aspettative potrebbero ridimensionarsi. Per questo il dato di oggi è chiave: perché potrebbe orientare (in un verso o nell’altro) le aspettative sui tassi Fed.

Sul mercato valutario, euro ancora in moderato rafforzamento a 1,0734 da 1,0714 ieri in chiusura. Guadagna terreno lo yen dopo la nomina di Kazuo Ueda come nuovo governatre della Bank of Japan. Un euro vale 141,68 yen (da 142,27) e il dollaro scivola a 131,97 (da 132,76). In calo il prezzo del petrolio: il contratto marzo sul Wti cede lo 0,89% a 79,43 dollari al barile, mentre il future aprile sul Brent scivola dello 0,46% a 86,21 dollari. Sale dello 0,6% a 52 euro per megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.