Le Borse chiudono in rialzo, a Milano corre Mfe (+6%) per speculazioni sui futuri assetti berlusconiani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Nella settimana chiave per le decisioni delle banche centrali sui tassi, le Borse europee si scrollano di dosso i recenti timori e chiudono tutte in territorio positivo, scommettendo su una pausa nella stretta monetaria da parte della Fed (mentre la Bce, per ora, dovrebbe tirare dritto e ritoccare ancora il costo del denaro). Ma lo sguardo degli investitori è già rivolto a martedì 13 giugno, quando arriverà il dato sull'inflazione americana di maggio, in attesa delle riunioni dei banchieri centrali (tutte in calendario questa settimana, inclusa la Bank of Japan).



In questo clima, il FTSE MIB, pur in una seduta volatile, è tra gli indici migliori del Vecchio Continente con un guadagno dello 0,9%. A tenere banco a Piazza Affari è stata però la scomparsa dell’ex premier Silvio Berlusconi, con i titoli di Mfe-Mediaforeurope che hanno guadagnato il 5,9% nel giorno della morte del suo fondatore. Sul listino principale, invece, sul podio degli acquisti Prysmian- (+3,1%), St (+3,1%) in scia al Nasdaq e Pirelli (+1,8%).

Seduta a due facce per Mps che, dopo un avvio positivo, ha perso quota fino a cedere sul finale l’1,3%, scontando ancora il passo indietro di Bper sul dossier (ma il terzo polo «non serve per salvare il Monte dei Paschi» ha rivendicato l’a.d. dell’istituto senese, Luigi Lovaglio). In rosso Telecom Italia(-1,8%), la peggiore, dopo che il socio francese Vivendi ha bocciato le nuove offerte per la rete del gruppo. La debolezza del petrolio pesa invece su Saipem (-1,4%) ed Eni (-1,2%).



Il futuro della galassia Berlusconi

Gli acquisti hanno premiato, tra gli altri, anche Stellantis (+1,6%), Generali (+1,7%), Iveco (+1,9%) e il lusso con Moncler (+2%), mentre tra i pochi titoli in “rosso” A2a (-0,3%) e Tenaris (-0,6%). Ma il mercato si interroga anche sul futuro della “galassia Berlusconi” che include il 30% di Banca Mediolanum (+0,4% oggi in chiusura), il 48,6% di MediaForEurope e il 53,3% di Mondadori(+1,5%): sono infatti queste, in ordine di valore economico, le partecipazioni rilevanti in società quotate facenti capo a Fininvest che sono al centro dell'attenzione dei mercati con la scomparsa dell’ex premier.



Mps paga ancora dazio

Altro caso del giorno è quello di Mps, che ancora sconta le parole dell'a.d. di Bper, Piero Montani, che ha sottolineato di non avere interesse per un'aggregazione con Rocca Salimbeni. Posizione confermata dal presidente del gruppo Unipol Carlo Cimbi, che in qualità di primo azionista di Bper ha bollato come «fantasie» le ricostruzioni di stampa che lo indicano come principale "sponsor" di un'aggregazione sull'asse Modena-Siena.