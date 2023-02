Borsa, Tokyo chiude in rialzo. Piazze cinesi giù

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo conclude l’ultima seduta della settimana in aumento, con gli investitori che traggono le prime conclusione dall’audizione al Parlamento del nuovo candidato alla guida della Banca centrale del Giappone (BoJ), Kazuo Ueda, che ha affermato di voler mantenere l’attuale politica monetaria ultra-espansiva dell’istituto invariata, mentre gli ultimi dati sull’inflazione mostrano un rialzo del costo della vita ai massimi in oltre 40 anni. Il Nikkei avanza dell’1,29% a quota 27.453,48, e un guadagno di 349 punti. Sul fronte valutario lo yen è poco variato al cambio col dollaro, a un valore di 134,60, e sull’euro a 142,60. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile al cambio col dollaro, a un valore di 134,70, e sull’euro a 142,80. Anche Sydney è partita positiva, ma sono scese Hong Kong, Shanghai e Seoul. I prezzi del petrolio crescono mentre i futures statunitensi calano.

L’agenda

Gli investitori sono focalizzati nel pomeriggio sul dato Usa relativo al deflatore dei consumi a gennaio, utilizzato dalla Fed per monitorare l’inflazione. Parallelamente viene diffuso anche il dato relativo alle spese per consumi e ai redditi.

La giornata

Borse europee in rialzo dopo due sedute negative. L'indice Ftse Mib ha chiuso sotto i massimi di giornata con un progresso dello 0,6% e il Dax dello 0,5 per cento. Il mercato resta in apprensione per le prossime mosse delle banche centrali ma il calo dell'inflazione dell'eurozona a gennaio all'8,6% e la crescita del Pil Usa meno del previsto al 2,7% nel quarto trimestre hanno dato un sospiro di sollievo agli investitori. A Piazza Affari la seduta è stata contrassegnata dalla reazione ai dati societari. Ancora su Stellantis di oltre il 4%. In luce Pirelli con un progresso del 3% dopo i conti superiori agli obiettivi aziendali mentre Eni cede il 5% per risultati giudicati deboli a livello operativo dagli analisti. Spread BTp Bund stabile in area 190 punti base. L'euro poco mosso in area 1,06 contro dollaro.