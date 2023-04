Borse: verso avvio attendista in attesa dell’inflazione Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le Borse europee si preparano ad aprire poco mosse una seduta che sarà caratterizzata dall’attesa per la pubblicazione del dato sull’inflazione americana di marzo. Gli investitori si attendono un rallentamento dei prezzi al consumo, tanto che secondo gli analisti di Goldman Sachs l’S&P 500 arriverebbe a perdere oltre il 2% in caso di una lettura superiore al 6% del mese precedente. Il dato sarà cruciale per capire la strategia futura della Fed: al momento i future sui Fed Funds considerano probabile al 68,8% un rialzo dei tassi di 25 punti base al meeting di maggio, mentre al vertice successivo (14 giugno) è previsto il mantenimento dello status quo (63,7%), segno che i mercati considerano vicina la fine del ciclo restrittivo di politica monetaria.

Tornando ai listini continentali, i future sull’Eurostoxx 50 segnano -0,16%, quelli sul Ftse londinese -0,07%, quelli sul Dax tedesco +0,01% e i contratti sul Ftse Mib milanese +0,1%. Ha chiuso in rialzo dello 0,6% Tokyo, mentre sono poco mossi gli altri listini asiatici, che hanno annullato i guadagni della prima parte della giornata.

Loading...

I rendimenti sui Treasury a due anni si mantengono al di sopra del 4%, mentre sul mercato valutario l’euro passa di mano a 1,0920 dollari da 1,0912 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 146,03 yen (da 145,75), mentre il rapporto dollaro/yen è a 133,71 (133,56). In lieve rialzo il prezzo del petrolio: il Wti consegna maggio sale dello 0,25% a 81,73 dollari al barile, mentre il Brent per giugno guadagna lo 0,2% a 85,78 dollari. In calo dello 0,4% a 43,5 euro per megawattora il gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. Sul fronte delle criptovalute, infine, il Bitcoin difende quota 30mila dollari, superata ieri per la prima volta da 10 mesi.