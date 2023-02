Borse in calo con ritorno "falchi" Fed e Bce, per Schnabel serve rialzo 50 pb a marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le Borse europee aprono in calo, sulla scia della frenata registrata da Wall Street, dove è tornato il timore di consistenti aumenti dei tassi da parte della Federal Reserve. Piazza Affari cede oltre mezzo punto percentuale nel FTSE MIB, Amsterdam (AEX) è la più penalizzata.

La presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha sottolineato che i tassi dovranno salire oltre il 5% "e restarci per un lungo periodo di tempo". Inoltre anche il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha detto che considera possibile un aumento di mezzo punto percentuale alla prossima riunione di marzo. Per Bullard, quella contro l'inflazione e' una "lunga battaglia" e sarà "appropriato" alzare i tassi d'interesse al 5,25%-5,50% dall'attuale 4,50%-4,75%. Ha destato inoltre preoccupazione il dato sui prezzi alla produzione, saliti più del previsto (+0,7% a gennaio su base mensile e +6% su base annua). L'approccio aggressivo contro l'inflazione è condiviso, nell'Eurozona, anche da Isabel Schnabe l che fa parte del direttorio della Bce e che ritiene necessario un rialzo dei tassi di 50 punti base a marzo: "Siamo ancora lontani dal poter cantare vittoria", ha detto in un'intervista, secondo quanto riporta Bloomberg. La reazione dell'economia agli aumenti dei tassi di interesse potrebbe rivelarsi più debole che in precedenza, e se questo traspare, "potremmo dover agire con più forza", ha detto. Lo stesso scenario è stato confermato due giorni fa da Christine Lagarde che ha ribadito l'intervento di marzo per poi valutare nei mesi successivi ulteriori mosse in base all'evoluzione dei dati macroeconomici. Giovedì invece Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, aveva frenato, evocando per la politica monetaria "il rischio di una restrizione eccessiva".



Loading...

A Milano Tim attende offerta Cdp, giù Recordati

A Piazza Affari realizzi su Tenaris, dopo la volata dell'8% della vigilia, innescata dai conti sopra le stime e da un outlook forte per quest'anno. Nel comparto petrolifero giù anche Saipem. Rimane sotto la lente anche Pirelli & C, salita ieri di oltre il 3% con il mercato che scommette sul riassetto, nonostante la smentita di Sinochem alle indiscrezioni su una possibile vendita della quota. Osservata speciale Telecom Italia, nell'attesa delle mosse di Cdp: domenica è previsto il cda della Cassa per formalizzare la proposta sulla rete infrastrutturale. In netto calo Recordati su cui pesa una raccomandazione di Barclays. Bene Banco Bpm e Banca Pop Er grazie all'upgrade arrivato da un broker internazionale.



Asia, listini in flessione

La Borsa di Tokyo ha frenato dai massimi degli ultimi due mesi e termina l’ultima seduta della settimana col segno meno, dopo la correzione degli indici azionari statunitensi, che seguono le ultime indicazioni dai prezzi alla produzione negli Usa, anticipando la possibilità di ulteriori strette monetarie da parte della Fed. Il Nikkei segna una variazione negativa dello 0,66% a quota 27.513,13, e una perdita di 183 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si indebolisce al cambio col dollaro a 134,70 e sull’euro a 143.20. L’indice di riferimento dei titoli asiatici ha registrato la terza flessione settimanale consecutiva, la peggiore da ottobre. I contratti per l’S&P 500 e il Nasdaq 100 sono scesi dopo che gli indici sottostanti sono scesi di oltre l’1% giovedì. Shanghai e Hong Kong sono scese appesantite da alcuni titoli tecnologici.

Gas sotto 50 euro per la prima volta dal 2021

Ad Amsterdam il prezzo del gas scende sotto i 50 euro per la prima volta da dicembre 2021. Perde quota ancora il petrolio: il Wti di marzo si attesta a 77,6 dollari, il Brent aprile a 84 dollari al barile. Sul valutario, l'euro si allontana ulteriormente dalla soglia di 1,07 dollari e scambia a 1,064 dollari (1,0673 ieri in chiusura).