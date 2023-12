Borsa, Tokyo arretra dai massimi in cinque anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo arretra dai massimi in 5 mesi, seguendo la correzione degli indici azionari statunitensi dopo i recenti record, in attesa dei dati dal Pil e dall’inflazione Usa. Il listino di riferimento Nikkei cede l’1,02% a quota 33.331,90, segnando una perdita di 344 punti. Sul mercato dei cambi lo yen arresta la fase di indebolimento, apprezzandosi nuovamente sul dollaro a un livello di 143,40 e sull’euro a 156.90. La Borsa di Hong Kong ha aperto oggi in ribasso, con l’indice Hang Seng che nei primi scambi ha perso lo 0,96% scendendo di 158,67 punti fino a quota 16.455,14. Il Composite della piazza d’affari di Shanghai ha ceduto in apertura lo 0,35%, mentre quello di Shenzhen è sceso dello 0,40%.

Mercoledì 20 dicembre le Borse europee hanno chiuso fiacche la seduta, con la sola eccezione di Londra che ha guadagnato oltre l’1%. Gli investitori continuano così a interrogarsi sulla fine della stretta monetaria, con le scommesse che ormai all’unisono vedono il 2024 come il momento in cui scatteranno i primi tagli ai tassi d’interesse. Il Ftse Mib di Milano ha chiuso a -0,01 per cento. Wall Street in rialzo dopo la pubblicazione di dati economici positivi. A dicembre, l’indice sulla fiducia dei consumatori è salito dai 101 di novembre a 110,7 punti, superando le attese.