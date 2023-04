Borse europee in rosso. Paura per la fuga dei depositi First Republic Bank, pioggia di vendite sulle banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La delusione del mercato per le trimestrali di Ubs e Santander, la paura per la fuga dei depositi dalla First Republic Bank e le incertezze sulla futura entità della stretta monetaria stanno mandando in affanno le Borse europee, che viaggiano tutte in “rosso” . Si muovono sotto la parità il FTSE MIB di Milano, in linea con l'Ibex35 di Madrid, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte e il Ftse100 di Londra. Anche Wall Street.ha aperto ingranando la retromarcia. Con le tensioni sullo sfondo tra Usa e Cina per gli investimenti tecnologici, e l’attesa per le trimestrali delle big tech, gli investitori, nonostante la giornata difficile, provano a pesare le parole degli esponenti della Bce: l’aumento dei tassi ha «effetti positivi sugli utili» ricorda il presidente del consiglio di sorveglianza, Andrea Enria, che comunque è «molto positivo» sull’attuale situazione delle banche. Per Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo, un rialzo di 50 punti a maggio «non è escluso» e, in ogni caso, aggiunge il capoeconomista Philip Lane, a maggio «dovremmo alzare nuovamente i tassi».



Per quanto riguarda le banche, se negli Usa fa notizia la fuga di depositi registrata da First Republic Bank, moltiplicando i dubbi sulla tenuta degli istituti statunitensi di media dimensioni, in Europa Santander vede utili quasi piatti e Ubs dimezzati, mentre il suo obiettivo resta quello di completare l'acquisizione di Credit Suisse nel secondo trimestre.

Banche sotto pressione a Milano, ancora debole Tim

In questo clima, sul Ftse Mib a farne le spese sono soprattutto Unicredit, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo. Vendite anche sull’auto con Iveco Group, il risparmio gestito con Finecobank, assicurativi e petroliferi. Tra le poche in controtendenza Inwit e Campari. Telecom Italia si muove ai minimi da fine gennaio, scontando le tensioni con i soci francesi di Vivendi che chiedono un «nuovo capitolo» nella storia del gruppo tlc. Fuori dal listini principale, la Juventus Fc soffre le possibili evoluzioni a livello europeo delle inchieste sulle plusvalenze.



Spread in lieve rialzo a 188 punti, rendimento al 4,33%

Avvio in leggero rialzo per lo spread BTp/Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco si attesta a 188 punti base, in aumento di 1 centesimo rispetto ai 187 punti del riferimento di ieri. In lieve calo si segnala, invece, il rendimento del BTp decennale benchmark che al momento oscilla intorno al 4,33% dal 4,36% del closing di ieri.



Euro si assesta a 1,10 sul dollaro, gas resta sotto 40 euro

Sul mercato valutario, l’euro resta sopra 1,1018 dollari a metà seduta ma arretra rispetto all'apertura, quando era scambiata a 1,1048 dollari ( 1,1022 ieri in chiusura) e 147,736 yenj (148,36 in avvio e 148,13 ieri sera), mentre il rapporto tra il biglietto verde e la divisa nipponica si attesta a 134,089 (da 134,29 e 134,40). Il gas naturale resta sotto i 40 euro al MWh e vale 39,6 euro (-0,7%) nel contratto maggio sul Ttf di Amsterdam. In calo il prezzo del petrolio: il contratto consegna Giugno sul Brent scende dello 0,73% a 82,13 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti dello 0,69% a 78,22 dollari al barile.