Borsa, Tokyo in calo. Apertura in Europa vista in ribasso

Le Borse asiatiche sono in calo. Attesa apertura in ribasso per i principali listini europei e quelli americani. I mercati azionari, quindi, non paiono proseguire sulle ali dei nuovi record messi a segno nella seduta del 14 gennaio da Wall Street dove a livello intraday Nasdaq, Dow Jones e Russell 2000 hanno fatto segnare nuovi massimi. L’ultima seduta è stata dominata dalle attese dell’annuncio di nuovi stimoli fiscali da parte del neo-eletto presidente Joe Biden. Il piano da 1.900 miliardi - ampiamente sopra le attese degli analisti ferme nella migliore delle ipotesi a 1.300 miliardi - è stato “sponsorizzato” anche dal direttore generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, che in un’intervista al Washington Post ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno bisogno di «sostanziali stimoli» all’economia e che «fortunatamente hanno lo spazio di bilancio per farlo».

Investitori focalizzati anche sulle parole del presidente della Fed Jerome Powell che ha provato a rassicurare gli investitori, preoccupati dell’arrivo di un tapering (riduzione degli stimoli monetari) prima del previsto e del recente rialzo dei rendimenti dei Treasury (saliti dallo 0,9% di inizio anno fino a un massimo di 1,185 del 12 gennaio) innescato anche dalle previsioni del maxi-piano fiscale di Biden che per finanziarlo avrà bisogno di nuove emissioni di titoli di Stato.

Secondo Powell «non è il momento di parlare» di tapering e di rialzo dei tassi. Lo ha detto chiaramente al fine di evitare un “taper tantrum” stile Ben Bernanke, che nel 2013 annunciò precipitosamente una stretta al Qe causando un balzo dei rendimenti e costringendo la Fed a una clamorosa marcia indietro. Quando sarà il momento «lo comunicheremo al mondo in anticipo. Saremo trasparenti».

Il mercato dei Treasury - tornato ad essere in questa fase l’epicentro degli investimenti e il punto di equilibrio tra bond e azioni - ha vissuto con volatilità le parole di Powell. In prima battuta si è ridimensionato in area 1,08% per poi risalire verso 1,13%.

In Europa la Borsa di Francoforte viaggia nei pressi dei massimi di tutti i tempi ma le attenzioni degli investitori si sono spostate sull’Italia che sembra volersi fare male da sola nel momento in cui si è aperta una crisi di governo durante la pandemia. Lo spread BTp-Bund è risalito verso i 120 punti rivedendo i livelli dello scorso novembre.