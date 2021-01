Borse, Tokyo chiude in crescita e la vittoria dem in Usa spinge le previsioni sui listini Ue L’onda blu indicativa della conquista dei Democratici di entrambe le Camere ha guidato l’andamento al rialzo dei mercati asiatici che hanno guardato oltre gli scontri a Washington con i fan trumpiani hanno assediato Capitol Hill

La “blue wave”, l’onda blu indicativa della conquista dei Democratici di entrambe le Camere ha guidato l’andamento al rialzo dei mercati asiatici che hanno guardato oltre gli scontri a Washington con i fan trumpiani hanno assediato Capitol Hill, costringendo a sospendere la seduta e con il pesante bilancio di 4 morti. I mercati però hanno guardato e sembrano scommettere sull’esito positivo del ballottaggio in Georgia con l’idea di una maggiore facilità per l’amministrazione biden di attivare una politica di stimolo per l’economia. I futures suggeriscono una buona intonazione sia per i mercati europei sia per la giornata di Wall Street.

La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in sostenuto aumento, seguendo il record fatto segnare dall'indice Dow Jones negli Stati Uniti. Il Nikkei avanza dell'1,60% a quota 27.490,13, con un guadagno di oltre 430 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si è andato indebolendo sul dollaro a 103,20, così come sull'euro a 127,10.

Differente alle 8.06 ora italiana l’andamento della piazza di Hong Kong con l’indice di Hang Seng in calo frazionale dello 0,17%, in recupero, su cui hanno pesato nel corso della giornata gli andamenti di Alibaba Group Holding Ltd. e Tencent Holdings Ltd. condizionati dalle problematiche legate alle difficoltà fra aziende cinesi e amministrazione Usa. A impattare è anche il piano della Borsa di New York di rimuovere dal listino tre importanti società di telecomunicazioni cinesi.

Tra i dati rilevanti di giornata di carattere macro, occhio all’indice Ism non manifatturiero Usa che verrà pubblicato alle 16 (ora italiana) ed è considerato un importante termometro per misurare le aspettative sulla crescita economica.

Intanto nella giornata di mercoledì gli investitori si sono gettati con anticipo oltre l’ostacolo andando a sposare nella seduta dell’Epifania uno scenario da “onda blu”. Sono stati acquistati i settori potenzialmente più avvantaggiati da uno scenario di reflazione. Perché se Biden avrà più spazio di manovra con un Congresso totalmente dalla sua parte, potrà attuare con più facilità il suo programma, molto più ambizioso in termini di stimoli fiscali rispetto al pacchetto da 900 miliardi di dollari approvato in extremis a fine 2020. E questo vorrebbe dire maggiori probabilità di un ritorno dell’inflazione (non a caso ieri le aspettative a medio-lungo periodo sono balzate negli Usa all’1,6%, il livello più alto dal 2018) non tale però da spingere immediatamente la Federal Reserve ad alzare i tassi. E questo piace agli investitori azionari perché starebbe a significare che i tassi reali potrebbero rimanere molto bassi, se non addirittura scendere ulteriormente.