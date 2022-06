Le Borse europee tentano il mini-rally, a Piazza Affari brilla Leonardo. Spread sotto 200 punti

Spread torna sotto 200 punti, rendimento al 3,77%

Dopo un rialzo iniziale a 204 punti, lo spread tra BTp e Bund, pur in un contesto di generale debolezza per i bond euro, è tornato sotto i 200 punti, muovendosi in area 198 punti. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco si attesta così leggermente sotto la chiusura a 202 punti del 20 giugno. Stabile invece il rendimento del BTp decennale benchmark che segna sempre 3,77% come la vigilia.

Euro sopra 1,05 dollari, rimbalzo del petrolio

Sul fronte dei cambi, l’euro si conferma sopra quota 1,05 dollari e scambia a 1,0527 (da 1,0531 ieri in chiusura), mentre il cambio con lo yen è a 142,28 (142, 15). Il biglietto verde contro la divisa nipponica è stabile a 135,13 (135,02). Prosegue la corsa del gas causa i tagli all'export da parte della Russia con le quotazioni che arrivano a 124,4 euro al MWh (+3,1%). BitCoin a 21.119 dollari (+4,89%). Rimbalza il greggio con i future sul Wti di agosto a 109,8 dollari (+0,9%) e il Brent a 115,1 dollari (+0,8 per cento).

Savona: «Scudo anti-inflazione per proteggere il risparmio»

Proteggere il risparmio, obiettivo previsto dalla Costituzione, con la creazione di portafogli di investimento con uno "scudo" anti-inflazione favorendo, al tempo stesso, l'afflusso del risparmio verso «le iniziative produttive delle imprese di ogni dimensione». Paola Savona, presidente della Consob, utilizza il palco dell'incontro annuale con il mercato finanziario per lanciare la sua proposta «alternativa a una stretta di politica monetaria e fiscale». Savona, decano tra gli economisti, osserva che il risparmio italiano ha registrato ancora una buona tenuta lo scorso anno «ma i primi indizi per il 2022 manifestano segni di cedimento dei flussi». È anche emersa con chiarezza «la tendenza a investire in strumenti speculativi e in mercati esteri, scelte non sempre basate su criteri razionali». La proposta, spiega, «prevede una composizione equilibrata tra attività mobiliari e immobiliari».



Al via il secondo giorno di collocamento per il BTp Italia

Tra le altre cose, scatta il secondo giorno di collocamento per il BTp Italia, che protegge dall’inflazione. Alla vigilia il titolo ha raccolto ordini complessivi per 3,416 miliardi di euro. I contratti conclusi sono stati oltre 88mila. Il risultato del primo giorno di collocamento risulta comunque leggermente inferiore a quello segnato in occasione dell'esordio della 16ma emissione del maggio 2020 quando il BTp Italia raccolse oltre 4 miliardi di euro attraverso la sottoscrizione di 109mila contratti. Il 20 giugno, infatti, si è aperta la prima fase del periodo di collocamento, dedicata a risparmiatori individuali, che si protrarrà fino a mercoledì 22 giugno, salvo chiusura anticipata. La seconda fase, dedicata agli investitori istituzionali, avrà luogo nella giornata di giovedì 23 giugno.

Tokyo: indice Nikkei recupera e chiude a +1,84%

La Borsa di Tokyo ha registrato un forte rimbalzo, con gli investitori che hanno colto le opportunità di acquisto grazie ai recenti ribassi del mercato e allo yen debole; anche la Borsa di Hong Kong è stata positiva. L'indice di punta Nikkei ha riguadagnato l'1,84% a 26.246,31 punti e il Topix ha recuperato il 2,05% a 1.856,20 punti. A Hong Kong, l'indice Hang Seng è salito di quasi l'1% prima della chiusura, supportato dai titoli immobiliari. Wall Street è stata in pausa ieri, ma i contratti futures sugli indici di New York hanno mostrato rialzi, prefigurando un'apertura in positivo e incoraggiando gli investitori in Asia.