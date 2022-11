Borse, Europa alla finestra. L'attenzione è tutta sulla Fed

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sono contrastate e in un clima di attesa le Borse europee, dopo la seduta positiva di martedì 1 novembre. Resiste in territorio positivo il FTSE MIB, mentre sono poco mossi anche i future sugli indici americani. Sale l’attesa per le decisioni che questa sera annuncerà la Federal Reserve in tema di politica monetaria. Secondo gli esperti l'istituto alzerà il costo del denaro di 75 punti base, ma saranno fondamentali le parole del numero uno, Jerome Powell, per comprendere se la banca centrale americana rallenterà nei prossimi mesi il ritmo dei rialzi. Auspicio che si è raffreddato dopo i dati sul numero delle offerte di lavoro salite a 10,72 milioni, sopra i 9,85 milioni delle attese. Un dato che mostra un mercato del lavoro ancora caldo e che potrebbe indurre la Federal Reserve a continuare ad avere un approccio aggressivo sui rialzi dei tassi d'interesse. Intanto va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali.

Sotto le attese i Pmi manifatturieri europei

Le indicazioni in arrivo dal fronte macro europeo non aiutano l'ottimismo. Per il quarto mese consecutivo, ad ottobre l'indice Pmi per il settore manifatturiero dell'Eurozona ha registrato un valore inferiore alla soglia di espansione di 50 punti, segnalando una forte contrazione delle condizioni del comparto. L'indice è tornato sui minimi da maggio 2020 a 46,4, da 48.4 di settembre. Sotto le stime anche l'indicatore in Italia, a 46,5 punti da 48,3, in Germania l'indice scende a 45,1.

Ancora trimestrali in focus. Vendite su Amplifon

A Piazza Affari scivola Amplifon, risentendo del profit warning di Demant. Telecom Italia guadagna con il mercato che si interroga sulle mosse di Cdp. I riflettori sono puntati su Ferrari, che ha pubblicato i conti del terzo trimestre. Nella seduta di giovedì 3 novembre, inoltre, sarà la volta di Stellantis e Pirelli & C. Vanno bene Enel ed Eni, mentre Saipem risente delle prese di beneficio dopo la recente corsa. Bene anche le banche, nonostante Moody’s abbia abbassato a negativo l’outlook del comparto. Unicredit è la migliore dopo la corsa delle ultime settimane. Fuori dal paniere principale, però, Banca Mps torna sotto i 2 euro per azione. Oggi si conclude l'asta dell'inoptato dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi che la banca senese ha concluso lunedì.

Gas, prezzi in rialzo. Stoccaggi italiani oltre il 95%

Seduta in rialzo per il prezzo del gas ad Amsterdam: il prezzo si è mosso in un range tra 116 e 125 euro al MWh. Intanto, gli stoccaggi di gas italiani superano la quota del 95%, superando così ampiamente il target iniziale del 90%. Snam comunica infatti che, al termine della campagna di iniezione conclusa lo scorso 31 ottobre, il livello di riempimento degli stoccaggi ha raggiunto il 95,2%, per un totale di 11,2 miliardi di metri cubi di gas naturale, ai quali si sommano i 4,5 miliardi di metri cubi di stoccaggio strategico. Il sistema energetico nazionale - si precisa - potrà, inoltre, disporre di ulteriori 1,1 miliardi di metri cubi accumulati negli stoccaggi degli altri operatori.

Spread in rialzo a 215 punti

Si muove in rialzo lo spread tra BTp e Bund in area 215 punti. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark verso il 4,3%.