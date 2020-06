Trump rassicura su intesa con la Cina: Wall Street sale. Europa sempre in volata L'indice Pmi in Europa mostra ancora una contrazione dell'economia ma sale sui massimi da 4 mesi di Chiara Di Cristofaro e Flavia Carletti

Gli indici azionari europei corrono, dopo la pubblicazione dell'indice Pmi della zona euro salito sui massimi da 4 mesi, e Wall Street non è da meno tant'è che il Nasdaq aggiorna il suo record storico. Gli investitori, sempre combattuti tra i segnali di ripresa economica e il controllo dei numeri del coronavirus, tornano a mostrare segnali di ottimismo. Resta comunque alta l'allerta sul Covid-19 che ha superato i 9 milioni di contagi nel mondo e con la Germania che ha imposto il lockdown al distretto di Guetersloh a causa del focolaio in un mattatoio.

A Wall Street sollievo per dichiarazioni Trump su accordo Cina

Oltreoceano, un elemento di ottimismo è arrivato dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti:Donald Trump ha affermato che l'accordo commerciale con la Cina è intatto. Poco prima il consigliere di Trump, Peter Navarro, aveva invece dichiarato che l'accordo di fatto non esisteva più, a causa del coronavirus. Lo stesso Navarro, poi, ha precisato le sue affermazioni dicendo che erano state decontestualizzate. Tra i titoli oltre ai big della tecnologia, da segnalare l'andamento di Amazon dopo che l’azienda di Jeff Bezos ha lanciato un fondo venture capital interno da 2 miliardi di dollari focalizzato su investimenti in tecnologia che aiuta a mitigare l’impatto del cambiamento climatico. In calo invece T-Mobile: SoftBank ha annunciato la vendita di 21 miliardi di azioni dell’operatore di telefonia mobile Usa.

I listini puntano così a prolungare i guadagni messi a segno nella seduta di lunedì 22 giugno. Per il momento il mercato relega dunque in secondo piano l’aumento dei casi da coronavirus riportato in molti Stati. Aiuta a relegare in secondo piano l’aumento dei casi di coronavirus in alcuni Stati e regioni del Mondo, l’annuncio di Sanofi che ha detto di voler rendere disponibile il vaccino anti Covid-19 (in fase di sviluppo congiuntamente con GlaxoSmithKline) entro la prima meta’ del 2021

Il Pmi europeo sui massimi da 4 mesi

Nel mese di giugno, l'indice Pmi composito dell'Eurozona è passato dai 31,9 di maggio a 47,5 punti. E' il valore più alto registrato negli ultimi 4 mesi, sebbene ancora sotto la soglia di 50 punti. L'indice dei servizi è salito a 47,3 mentre l'indice manifatturiero è salito da 39,4 a 43 punti. Anche nei singoli comparti si è registrato il valore più alto degli ultimi quattro mesi. "Grazie all’ulteriore allentamento delle misure restrittive adottate per contenere il contagio da Covid-19, la contrazione economica dell’eurozona - commenta Ihs Markit - segna a giugno un forte rallentamento per il secondo mese consecutivo. Peraltro, l’indagine di giugno ha registrato un nuovo forte miglioramento delle aspettative economiche per il prossimo anno".

Scatto di Buzzi Unicem, acquisti sul settore auto

A Piazza Affari, seduta da protagonista per Buzzi Unicem - grazie alla raccomandazione d'acquisto fatta dagli analisti di Societe Generale - che guida il Ftse Mib, seguita da Fiat Chrysler che trascina anche la controllante Exor in una seduta di acquisti anche per l'altra società della galassia Agnelli Cnh Industrial. In evidenza anche St, sulla scia del buon andamento dei titoli tecnologici americani: dopo aver chiuso la seduta del 22 giugno su nuovi massimi, sta infatti proseguendo la corsa di Apple, Microsoft e Facebook. Atlantia riduce dai massimi ma resta in deciso rialzo, dopo la comunicazione al Mit che la controllata Aspi continuerà a gestire le autostrade anche dopo il 30 giugno, mostrando la volontà di voler proseguire nella trattativa con il governo sulla questione concessioni. Tra i bancari, in luce Unicredit , Ubi Banca e Banco Bpm.