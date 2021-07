Le Borse europee rialzano la testa, Milano torna sopra 24mila punti

3' di lettura

Le Borse europee, che fin dall'apertura si muovono in rialzo, tentano il recupero dopo lo scivolone della vigilia, quando gli indici hanno accusato la peggiore battuta d’arresto dell’anno, spaventati dalla prospettiva di un ritorno dei contagi legato alla diffusione della variante Delta. In alcuni Paesi, del resto, sono già state adottate nuove misure restrittive per impedire la diffusione del virus. Così si attestano in buon aumento il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. Molto deboli le Borse asiatiche e Wall Street, dove alla vigilia il Dow Jones ha perso il 2,09%, accusando il calo maggiore da ottobre.

Le nuove insidie legate alla pandemia si uniscono ai dubbi sulle azioni delle banche centrali, alle prese (fino a questo momento) con le prospettive del ritorno dell’inflazione. La tensione, sotto questo aspetto, è anche destinata a crescere in vista della riunione della Bce in programma giovedì 22 che si preannuncia densa di significato dopo la correzione sulla strategia annunciata dall’Eurotower due settimane fa.

A distogliere l’attenzione dalla pandemia potrebbero a questo punto essere i dati di bilancio che anche le società europee si accingono a pubblicare dopo il consueto anticipo dei grossi calibri (banche soprattutto) made in Usa. Sono oltre 70 le «big» europee chiamate a diffondere le trimestrali questa settimana e il picco degli annunci coinciderà con la fine di luglio.

Occhi sulle banche e sui titoli ciclici, attenzione alla moda

A Piazza Affari tra le migliori Poste Italiane, Saipem e Interpump Group. Ben comprate le azioni delle banche (bene soprattutto Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banca Pop Er) grazie anche ai conti pubblicati dalla svizzera Ubs, che nel secondo trimestre ha registrato una crescita del 63% dell'utile netto a 2 miliardi di dollari. Gli occhi saranno ancora puntati sui titoli ciclici. Inoltre rimarrà sotto la lente Telecom Italia, dopo che i vertici del gruppo hanno tagliato le previsioni 2021 sui margini. Infine sotto i riflettori i titoli della moda: nei giorni scorsi è emerso che il fondo della famiglia Arnault, L Catterton, ha comprato Etro e che Zegna si quoterà a Wall Street, dopo la fusione con la spac promossa da Sergio Ermotti e Andrea Bonomi, mentre il 20 luglio Lvmh ha comprato il 60% di Off-White e di avere stretto un accordo con Virgil Abloh per lanciare nuovi marchi.

Loading...

Spread in rialzo, torna avversione al rischio

L’avversione al rischio si è vista anche sui mercati obbligazionari, con i rendimenti dei titoli di Stato dei Paesi «core» in forte riduzione: il decennale Usa è sceso all’1,21%, minimi da marzo, il Bund tedesco è tornato a -0,39%. Andamento in leggero rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari durata tedesco si attesta a 109 punti base dai 108 della vigilia. Scende invece il rendimento del BTp decennale benchmark che segna una posizione allo 0,70% dallo 0,71% della vigilia.

Euro debole sul dollaro, petrolio risale dopo il tonfo

Sul fronte dei cambi, l’euro rimane debole sul dollaro, scambiato sotto la soglia di 1,18: passa di mano a 1,1781 dollari (1,1805 la chiusura di ieri). Vale inoltre 129 yen (129,12), mentre il dollaro si attesta a 109,5 yen (109,39 yen). Dopo il crollo di ieri, arrivato a cedere il 7%, cerca di rialzare la testa anche il petrolio: il Wti con consegna a settembre si attesta a 67 dollari al barile, in progresso dell’1,1%.

Il cambio euro / dollaro Loading...