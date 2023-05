Le Borse europee galleggiano, a Milano brilla St. Gas ai minimi dal maggio 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee galleggiano sulla parità, mentre gli acquisti sui titoli tech e delle materie prime bilanciano le vendite sui bancari. I listini continuano in ogni caso a essere condizionati dallo stallo nelle trattative per l'innalzamento del tetto al debito Usa e dall'incertezza sulle prossime mosse delle banche centrali. Dubbi alimentati giovedì dagli ultimi dati macroeconomici americani: nel primo trimestre sia il Pil che l'inflazione "core" sono aumentati più del previsto, dando argomenti alla Federal Reserve per alzare ulteriormente il costo del denaro. Non basta così il buon momento del settore tecnologico grazie all' ottimismo creato da Nvidia che ha pubblicato conti trimestrali superiori alle attese e rivisto al rialzo le previsioni per il secondo trimestre, sulla spinta delle richieste di chip necessari per le intelligenze artificiali. Le azioni della società giovedì hanno vantato un guadagno del 24,3% e così hanno sostenuto il Nasdaq, andato su dell’1,7% (il Dow Jones ha invece perso lo 0,11%, l'S&P 500 è salito dello 0,88%). Il FTSE MIB milanese è poco mosso, frenato dai titoli bancari. Bene invece Stmicroelectronics, che cerca di agganciare lo sprint del comparto dopo aver vissuto giovedì una giornata senza acuti. In rialzo anche le utility.

Assegnati 6 miliardi di BoT, rendimenti in forte rialzo

Rendimenti in forte rialzo per la prima tranche dei BoT semestrali. Il Tesoro ha assegnato i BoT a 183 giorni per 6 miliardi, a fronte di una domanda di 8,67 miliardi, per un rapporto di copertura dell'1,45. Il rendimento è schizzato al rialzo di 20 punti base, al 3,528 per cento, facendo segnare il massimo dal dicembre 2011.

Resta nodo su debito Usa e mosse delle banche centrali

Oltreoceano rimane tuttavia il timore che non sia raggiunto un accordo bipartisan per elevare il tetto sul debito pubblico, anche se le trattative vanno avanti. Ieri il presidente, Joe Biden, dopo l'ennesimo incontro con lo speaker repubblicano, Kevin McCarthy, ha detto: «abbiamo concordato che non ci sarà il default degli Stati Uniti». Le agenzie di rating, però, sono allarmate, visto che la scadenza del primo giugno si sta avvicinando e nelle casse della Fed attualmente il Tesoro americano ha solo 60 miliardi. In assenza di un'intesa gli States cadranno in default già a inizio giugno.

Sul fronte macro ieri è emerso che il pil Usa del primo trimestre è aumentato più delle attese, al tasso annualizzato dell'1,3%, dopo il +2,6% del quarto trimestre del 2022. Gli investitori, però, temono che a questo punto la Federal Reserve abbia spazio anche per nuovi rialzi dei tassi, anche se nella riunione di metà giugno l’istituto dovrebbe lasciare invariato il costo del denaro, almeno secondo le attese degli esperti. In giornata è in calendario la pubblicazione del dato sui redditi personali, sulla spese per i consumi e sull’inflazione Pce di aprile. Anche in Europa rimane il rebus sulle mosse della Bce, anche se la numero uno, Christine Lagarde, ha più volte ribadito che per l'istituto la priorità è combattere l'inflazione, facendo dunque presagire nuovi rialzi dei tassi. Sempre sul fronte macro oggi è stato annunciato che in Gran Bretagna ad aprile le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,5% in volume rispetto a marzo, quando hanno registrato un calo rivisto dell’1,2%. Su base annua la flessione è del 3%, in lieve calo rispetto al -3,9% registrato a marzo.Rispetto al livello pre-coronavirus (COVID-19) del febbraio 2020, le vendite totali al dettaglio sono aumentate del 16,5% in termini di valore, ma i volumi sono diminuiti dello 0,8%.

A Piazza Affari bene St, al palo Tim

A Piazza Affari sono ben impostate le azioni di Stmicroelectronics, sulla scia dei titoli tecnologici sugli scudi da ieri. Moncler è poco sopra la parità, nonostante ieri sia Giorgio Armani, sia Chanel abbiano pubblicato conti 2022 in rialzo e superiori ai livelli pre-pandemici, con prospettive sono buone anche per l'anno in corso. Indicazioni che fanno ben sperare per il comparto della moda e del lusso. Telecom Italia è al palo e rimane al centro dell’attenzione, con gli investitori che si interrogano sul futuro della società e sugli eventuali ritocchi delle offerte per la rete.