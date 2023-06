Borsa, Europa debole e tassi in focus. A Piazza Affari si ragiona su risiko bancario

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono sotto la parità le Borse europee, che continuano a interrogarsi sulle prospettive di inflazione e sulle mosse delle banche centrali su entrambe le sponde dell'Atlantico. Nella seduta di lunedì la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha lasciato poche speranze agli investitori, sottolineando che non ci sono «segnali chiari» che l'inflazione abbia «raggiunto il picco», mentre i dati macroeconomici deboli pubblicati negli Usa consentono ai mercati di tornare a scommettere su una pausa del ciclo rialzista della Fed. In Australia, intanto, la banca centrale ha sorpreso il mercato alzando i tassi di 25 punti base e segnalando nuovi rialzi in futuro.

Nelle prime battute si muovono quindi sotto la parità il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, l'AEX di Amsterdam e l'IBEX 35 di Madrid.

Torna sotto i riflettori il risiko bancario

Tra i principali titoli milanesi, l'ipotesi di un'aggregazione tra Banca Mps e Banca Pop Er ha conseguenze diametralmente opposte sui titoli: se le quotazioni della banca senese sono in testa al Ftse Mib, quelle dell'istituto modenese sono in coda. In rosso anche Pirelli & C in attesa delle decisioni del governo sul Golden Power e mentre le voci su un possibile ingresso di Cdp nella partita sembrano raffreddare la speculazione su un riassetto azionario con Opa. Nel resto del listino, Rai Way sale sostenuta dal ritorno degli scenari di aggregazione con EiTowers.

Sul mercato dei cambi, l’euro consolida le posizioni a 1,0727 dollari (da 1,0713 ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 149,55 yen (149,60), mentre il rapporto dollaro/yen è a 139,42 (139,63). Perde quota il prezzo del petrolio: il future luglio sul Wti segna -0,68% a 71,66 dollari al barile, mentre la consegna agosto sul Brent scivola dello 0,46% a 76,36 dollari. Sale ancora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam: il future luglio segna +3,9% a 29,65 euro dopo aver superato quota 30 euro (top a 30,5) per la prima volta da due settimane con l’inizio della controffensiva ucraina.

Tokyo chiude in rialzo, Nikkei tocca massimi dal 1990

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo con l'Indice Nikkei che ha aggiornato i nuovi massimi dal luglio del 1990. Gli scambi hanno beneficiato della buona intonazione del comparto bancario e manifatturiero che hanno sfruttato i guadagni di Wall Street dopo l'ultimo round di dati economici Usa e le prospettive economiche sempre piu' positive per l'economia giapponese. A fine seduta l'Indie Nikkei ha segnato un rialzo dello 0,9% chiudendo a 32.506,78 punti. Bene anche il piu' ampio Indice Topix che ha terminato con un guadagno dello 0,74% a quota 2.236,28 punti.