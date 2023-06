Borse Ue positive nel giorno della Fed con Milano in vetta. Mfe tira il freno

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una giornata positiva con gli occhi sull'inflazione e dopo un avvio cauto, le Borse europee provano a ingranare la marcia giusta, nel giorno della decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse: dopo il rallentamento dell’inflazione americana a maggio, la convinzione del mercato è che la Banca centrale non farà ritocchi al costo del denaro ma è possibile che fornisca indicazioni ancora aggressive sul resto dell’anno. Il 15 giugno sarà invece la volta della Bce. Così sono in rialzo modesto il FTSE MIB di Milano, la migliore tra gli indici continentali, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

«Restiamo dell'opinione che la Fed manterrà i tassi invariati al Fomc di giugno. Ricordiamo però che spesso il messaggio che la Fed manda è più importante rispetto alla decisione effettiva. Ci aspettiamo che quella di giugno sia una pausa da falco, seguita da un rialzo a luglio», spiega Michelle Cluver, Portfolio Strategist di Global X. Gli analisti di Unicredit confermano lo scenario di base secondo cui la Fed manterrà i tassi invariati per il resto dell’anno anche se segnalano che aumentano i rischi per una ulteriore stretta nel breve termine.

Titoli gruppo Berlusconi frenano, scatta Tim

A Milano arriva la frenata per i titoli del gruppo Berlusconi dopo due giorni di rally seguiti alla scomparsa del fondatore e alle ipotesi di riassetto proprietario: le azioni Mfe-Mediaforeurope cedono oltre 4 punti (-4,2% le azioni A, -3,9% le B) mentre Mondadori contiene le perdite. Sul Ftse Mib in evidenza le banche con Banca Mps, Unicredit e Banca Mediolanum in evidenza. Scatta Telecom Italia dopo che F2i, per voce del suo Ad Renato Ravanelli, ha dichiarato di essere in dialogo con alcuni dei soggetti impegnati nelle offerte per la rete infrastrutturale di Telecom. Deboli Finecobank e Saipem. Fuori dal Ftse Mib balzo del 7,7% per Dovalue dopo l'accordo parasociale sottoscritto tra i due principali azionisti (Fortress e Bain) che conterà per il 41,8% del capitale, in rialzo Abitare In che ha presentato i conti semestrali con un forte calo dell'indebitamento e annunciato la distribuzione di una cedola straordinaria. A Parigi balzo del 20% per il gruppo Casino che ha ricevuto una manifestazione di interesse preliminare da parte dalla cordata di imprenditori francesi costituita da Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari.



Euro torna sotto 1,08 dollari, petrolio poco mosso; giù il gas

A Piazza Affari Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro scende sotto 1,08 e segna 1,0784 (da 1,0819 della vigilia). La moneta unica vale inoltre 151,04 yen (151,18), mentre il rapporto dollaro/yen è a 140,06 da 139,99. Petrolio in rialzo di mezzo punto percentuale con il Brent agosto a 74,6 dollari al barile e il Wti luglio a 69,6 dollari al barile: il 13 giugno il greggio aveva segnato forti guadagni a seguito della decisione della Banca centrale cinese di tagliare i tassi a supporto del rilancio dell’economia. In calo del 2% il prezzo del gas in Europa dopo il balzo precedente: il future luglio ad Amsterdam scende a 35,2 euro al megawattora.

Spread in lieve rialzo a 164 punti, rendimento su al 4,09%

Andamento in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco è indicato a 164 punti base, un punto in più rispetto alla chiusura della vigilia. Più marcato l'aumento del rendimento del BTp decennale benchmark, che sale al 4,09% rispetto al 4,06% della vigilia.

Tokyo chiude in rialzo, aggiorna massimi da 33 anni

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo la seduta odierna, con l’indice Nikkei a +1,47% a 33.502,42 punti, ai nuovi massimi da 33 anni a questa parte e in attesa della comunicazione odierna della Federal Reserve americana. Il massimo di seduta per la Borsa giapponese è stato di 33.665,52 punti, mentre il minimo è stato pari a 33.203,95 punti.