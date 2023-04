Borse Ue caute con focus su trimestrali. A Milano corrono le banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le Borse europee aprono in cauto rialzo una settimana in cui l’attenzione degli investitori sarà rivolta in primo luogo alla stagione delle trimestrali. Il mercato continua inoltre a monitorare le prospettive dei tassi di interesse, dopo che venerdì negli Stati Uniti la frenata delle vendite al dettaglio e le dichiarazioni di alcuni governatori della Fed hanno alimentato i timori sul rallentamento dell’economia e sulla prosecuzione della stretta di politica monetaria. A Milano il FTSE MIB è positivo. Tra i principali titoli occhi puntati su Exor, quotata ad Amsterdam, che ha diffuso i conti trimestrali. Vivaci le banche a partire da Banca Mps e Banco Bpmcon il ritorno dei rumors sull'interesse di Unicredit per nuove acquisizioni.

Asia, listini cinesi vivaci



Andamento contrastato, intanto, per le Borse asiatiche, con Tokyo (NIKKEI 225) che ha chiuso poco mossa una seduta incerta, mentre sono vivaci i listini cinesi (SHANGHAI STOCK EXCHANGE A SHARES INDEX, HANG SENG) . Attesi domani i dati cinesi su vendite al dettaglio, produzione industriale e Pil, da cui gli analisti potrebbero ricevere sorprese positive vista il recente andamento positivo del commercio.

Loading...

Euro torna sotto 1,10 dollari

Sul mercato valutario euro/dollaro poco mosso e sotto 1,10. La moneta unica vale anche 147,2 yen (146,91 venerdì sera), mentre il rapporto dollaro/yen è a 133,98 (133,67). Appena sotto la parità il prezzo del petrolio: il future maggio sul Wti è trattato a 82,4 dollari al barile e il Brent giugno a 86,2 dollari. In rialzo a 41,6 euro al megawattora il prezzo del gas naturale per maggio sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.