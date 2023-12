Borsa, Tokyo chiude in rialzo sulla scia di Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Tokyo conclude le contrattazioni in sostenuto rialzo, con gli acquisti che si concentrano sulla tecnologia, in scia all’accelerazione degli indici azionari Usa. Il listino di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dell’1,13% a quota 33.681,24 e un aumento di 375 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro in un contesto di ampia volatilità, a un livello di 142,50, e sull’euro a 157,40.

Anche la Borsa di Hong Kong ha aperto in rialzo dopo la chiusura per le festività natalizie, con l’indice Hang Seng che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,74% salendo di 121,48 punti fino a quota 16,461,89. Il Composite della piazza d’affari di Shanghai è salito in apertura dello 0,10%, mentre quello di Shenzhen ha guadagnato lo 0,06%.