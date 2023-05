Borse europee ancora in rosso, pesa la frenata dell’economia cinese

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Apertura in "rosso" per le Borse europee e chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo che ha arretrato sensibilmente già in apertura di seduta. Hanno pesato un leggero rafforzamento dello yen sul dollaro, l’attesa della pubblicazione degli indici cinesi e l’indecisione di Wall Street che ha oscillato tra perdite e guadagni, guardando all’esito dell’accordo sul tetto del debito, raggiunto dal presidente statunitense Joe Biden e dallo speaker della Camera, Kevin McCarthy. Le azioni giapponesi hanno, quindi, chiuso in ribasso trainate soprattutto dai cali delle società di trading e dei produttori di acciaio, mentre le prese di beneficio sono iniziate in mezzo anche alla continua incertezza sull’inflazione e sulle prospettive economiche. Tra i titoli, Marubeni ha perso il 6,5% e Jfe Holdings ha perso il 5 per cento.

Le Borse cinesi aprono la seduta contrastate: l’indice Composite di Shanghai sale dello 0,30%, a 3.214,66 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,16%, a quota 2.008,81. La Borsa di Hong Kong invece apre con una brusca correzione: l’indice Hang Seng cede lo 0,97%, scivolando a 18.415,00 punti.

Loading...

L’attività manifatturiera in Cina peggiora a maggio, ridimensionando le ambizioni di ripresa dopo la rimozione di dicembre delle restrizioni anti-Covid: l’indice Pmi è sceso inaspettatamente a 48,8 (ai minimi degli ultimi 5 mesi), accentuando la contrazione rispetto al 49,2 di aprile e contro attese a 49,4. Il dato, diffuso dall’ Ufficio nazionale di statistica, ha segnalato la seconda contrazione mensile di fila delle attività produttive per la debole domanda domestica e globale. In frenata, a sorpresa, anche il Pmi non manifatturiero: 54,5 su attese a 55,2 e 56,4 di aprile. I servizi hanno finora sostenuto la ripresa economica.

In Giappone la produzione industriale giapponese è scesa leggermente, a sorpresa, ad aprile (-0,4% su un mese) dopo due mesi di aumento, secondo i dati preliminari. Il consenso degli economisti prevedeva un aumento dell’1,4% di questo indicatore, molto volatile da un mese all’altro. Tuttavia, le aziende industriali intervistate come ogni mese dal Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (Meti) contano su una ripresa della produzione a maggio e giugno.

Tutto questo in una giornata con molti dati macroeconomici che arrivano anche da Germania e Francia. In Germania: prezzi import, aprile; tasso disoccupazione, maggio; variazione numero disoccupati, maggio; inflazione a maggio. In Francia: Pil e inflazione a maggio. In Italia prezzi al consumo a maggio e fatturato dei servizi del primo trimestre.