Borse, rischio tassi frena ancora l'Europa. A Milano giù Italgas

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Non si arrestano le vendite sulle Borse europee. Dopo i cali della vigilia i listini continentali si muovono in rosso anche l'ultima seduta della settimana, mentre gli investitori continuano a valutare l'impatto di tassi di interesse che si prevede possano rimanere a livelli elevati per un periodo di tempo prolungato. Dopo che ieri le banche centrali di Svizzera e Regno Unito hanno lasciato invariati i saggi di riferimento, mentre quella della Norvegia li ha alzati di un quarto di punto, è toccato alla Bank of Japan aggiornare il mercato sulla propria politica monetaria. L'istituto centrale nipponico ha confermato la posizione ultra accomodante, segnalando di non avere fretta di ritirare gli stimoli all'economia. Azionario e obbligazionario restano così sotto pressione, mentre i rendimenti dei titoli di Stato raggiungono nuovi massimi: quelli sui Treasury Usa decennali hanno toccato il nuovo top da 16 anni al 4,508% e quelli sul trentennale il livello più alto da 12 anni. L'indice Msci sulle Borse globali è poco mosso (-2,6% il bilancio settimanale), mentre i listini asiatici sono in generale rialzo grazie all'impegno della Cina di sostenere gli investimenti privati. Sul fronte macro, sono attesi in giornata gli indici PMI manifatturiero e serviz i delle principali economie occidentali, in particolare quelli dell’Eurozona che avevano deluso nell’ultima lettura. Intanto nel nostro paese è attesa la pubblicazione dei dati sul Pil dall’Istat a pochi giorni dalla presentazione dell’aggiornamento del Def (Nadef). Tornando in Europa, segnano ribassi il FTSE MIB milanese, come il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEXdi Amsterdam.

A Piazza Affari soffre Italgas, in recupero i petroliferi

Tra i principali titoli milanesi, arretra Italgas dopo il collocamento di un bond Snam Rete Gas da 500 milioni convertibile in azioni della società torinese. Poco mossa Telecom Italia dopo le indiscrezioni secondo le quali la cessione della rete potrebbe avvenire senza passare per un'assemblea. In recupero i petroliferi sostenuti dalla salita del prezzo del greggio: guadagnano Eni e Saipem. Nel resto del listino continua a non riuscire a scambiare Bioera dopo la richiesta di fallimento depositata dalla Procura di Milano.

BoJ mantiene lo status quo monetario

La Banca del Giappone, come atteso, ha mantenuto la sua politica monetaria ultra accomodante, nonostante l'inflazione nel paese, che rimane ben al di sopra dell'obiettivo del 2% e la grande debolezza dello yen rispetto al dollaro. La BoJ continuerà ad acquistare obbligazioni illimitate in modo che i rendimenti giapponesi a dieci anni non superino l'1%, la nuova linea rossa fissata a luglio, e ha mantenuto il tasso chiave negativo a breve termine al -0,1%.



In Giappone inflazione stabile al 3,1% su anno ad agosto

L'inflazione in Giappone è rimasta stabile in agosto al 3,1% su base annua, escludendo i prodotti freschi, come a luglio, secondo i dati ufficiali pubblicati poche ore prima della fine della riunione della Banca del Giappone (BoJ). Gli economisti avevano stimato un mini-rallentamento dell'aumento dei prezzi al consumo, al 3% escludendo i prodotti freschi.



Yen debole, in rialzo il prezzo del petrolio. In lieve calo il gas

Sul mercato valutario, il dollaro consolida i massimi da marzo contro l'euro: l'euro/dollaro 1,0653 da 1,0660 alla vigilia in chiusura. Debole lo yen dopo gli annunci della BoJ: la divisa giapponese scivola a 157,76 per un euro (da 157,18) e a 148,05 per un dollaro (147,42). In rialzo il prezzo del petrolio mentre gli operatori temono che lo stop russo all'export di carburanti possa limitare l'offerta globale: il future novembre sul Wti sale dello 0,6% a 90,17 dollari al barile, mentre l'analoga consegna del Brent guadagna lo 0,44% a 93,70 dollari. In calo dell'1,9% a 38,35 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.