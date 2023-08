Borse, Europa positiva nel giorno dell'inflazione Usa. A Piazza Affari corre Tim

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Spingono al rialzo le Borse europee, dopo la giornata di recupero della vigilia e con l'attenzione che è rivolta ai numeri sull'inflazione americana di luglio in arrivo nel pomeriggio, uno dei dati chiave per indirizzare le prossime mosse della Fed, nella riunione di settembre. I prezzi al consumo negli Usa a luglio sono attesi in salita dello 0,2% mensile e del 3,3% tendenziale mentre l'inflazione di fondo è vista al 4,8%. A livello settoriale, salgono i titoli delle assicurazioni, dopo i dati migliori delle attese di Allianz e di Zurich, bene anche tech e auto, in coda materie prime e farmaceutici.

Segno più per il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Loading...

A Milano banche ancora in recupero, bene Tim

A Piazza Affari banche ancora in recupero con gli acquisti che premiano Banco Bpm, Banca Mps, Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, Unicredit e Banca Pop Er. Sale anche Saipem chesi è aggiudicata un nuovo contratto da 1 mld di dollari. Corrono anche Moncler in linea con il settore in Europa e Stmicroelectronics, bene Stellantis. Svetta Telecom Italia in attesa di una svolta a breve nel dossier della rete, con la firma di un accordo preliminare tra il ministero delle Finanze, Cdp, F2i e Kkr entro il 15 agosto. In coda utility e farmaceutici.



Gas, ripiega dopo il rally ma resta su massimi da metà giugno

I possibili sciopero nei tre maggiori impianti di produzione di gas naturale liguefatto (Gnl) in Australia continuano a pesare sui prezzi del gas ad Amsterdam, balzati ieri sui massimi da metà giugno. Stamattina, i prezzi dopo un avvio positivo hanno ripiegato e si muovono sotto i 42 euro al MWh. Quasi tutti gli addetti alla produzione delle piattaforme North Rankin, Goodwyn e Angel Lng del gigante energetico australiano Woodside potrebbero interrompere il lavoro già dalla prossima settimana, riporta il quotidiano economico australiano The Australian Financial Review, così come i dipendenti Chevron degli stabilimenti di Wheatstone e Gorgon. L'Australia non è tra i principali fornitori europei, ma una scarsità di forniture porterebbe gli acquirenti asiatici a spostarsi sul mercato europeo: di qui il forte aumento dei prezzi. A questo, si aggiungono la previsione di forniture ridotte dalla Norvegia, che con la guerra in Ucraina è diventata il principale fornitore di gas naturale del continente europeo, a causa di un'importante manutenzione degli impianti di gas che potrebbe ridurre le esportazioni norvegesi tramite gasdotto di oltre il 40%.

Frena il prezzo del petrolio. Euro riaggancia quota 1,1 dollari

Frena il petrolio, che nella notte è salito sui massimi da 7 mesi con le scorte Usa in deciso aumento. Sul mercato valutario, dollaro debole contro euro in attesa dell'inflazione, con la moneta unica che riaggancia quota 1,1 sul biglietto verde. Si indebolisce lo yen, con la Banca del Giappone che mantiene un atteggiamento accomodante.