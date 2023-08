Borsa, Europa debole con focus su inflazione. A Milano vola Mps

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee vedono un avvio di settimana debole dopo i dati in chiaroscuro sul mercato del lavoro americano e in vista della pubblicazione, nella seconda settimana di agosto, dei nuovi dati sull'inflazione in Europa e negli Usa per avere indicazioni più chiare sulle prossime mosse delle banche centrali. I future sui Fed Funds considerano probabile all'86,5% il mantenimento dello status quo sui tassi al vertice di settembre, ma gli investitori continueranno a monitorare ogni dato per confermare questa previsione. Nel Vecchio Continente, il FTSE MIB milanese è in perdita. In testa al listino vola Banca Mps, spinta ancora dall'effetto positivo dei dati di bilancio. Sono "in rosso" anche le altre piazze europee con il CAC 40 di Parigi, l'AEX di Amsterdam e il DAX 40 di Francoforte. Segno negativo anche per Madrid (IBEX 35) e Londra (FT-SE 100). In Asia, intanto, gli indici sono in calo con Shanghai, Hong Kong (HANG SENG) e Sydney (ASX), mentre ha chiuso in controtendenza Tokyo (NIKKEI 225) grazie alle trimestrali e alla stabilizzazione dei corsi dei titoli di Stato giapponesi.

A Milano giù Interpump, ancora bene Mps. Crolla Visibilia

A Piazza Affari il Ftse Mib è spinto dal buon andamento del settore bancario a valle delle trimestrali: oltre a banca Mps, sono in progresso ancheBanco Bpm e Mediobanca . Bene anche Leonardo - Finmeccanica dopo che S&P ha alzato il rating del gruppo a livello investment grade. Interpump Group continua a perdere quota dopo la trimestrale. Acquisti su Nexi, realizzi su Iveco Group. Nel resto del listino sprofonda il titolo Visibilia Editore dopo la scomparsa prematura del presidente e ad Luca Giuseppe Reale Ruffino.

Euro torna sotto 1,1 dollari, prezzo del gas in rialzo

Sul mercato valutario l'euro torna sotto quota 1,10 dollari ed è indicato a 1,0979 da 1,1039 venerdì in chiusura. La moneta unica vale anche 156,16 yen (da 156,48), mentre il rapporto dollaro/yen è a 142,24 (141,77). In rialzo dell'1% a 29,1 euro per megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. Poco mosso il petrolio, con il Wti settembre che vede una variazione percentuale dello 0,06% e scambia a 82,77 dollari a barile, mentre il contratto ottobre sul Brent cede lo 0,21% a 86,06 dollari al barile.

Spread in rialzo a 167 punti, rendimento 10 anni a 4,22%

Apertura di settimana in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund mentre restano stabili i rendimenti del decennale italiano. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata è indicato a 167 punti base, due punti base rispetto all'ultima posizione segnata venerdì. Fermo il rendimento del BTp decennale benchmark al 4,22%.



Tokyo chiude a +0,19% dopo una settimana negativa

La Borsa di Tokyo inaugura la settimana con un timido rialzo in chiusura mentre sono sottotono gli altri indici azionari del mercato asiatico. Il Nikkei ha chiuso le contrattazioni con un incremento dello 0,19% a 32.254 dopo una ottava in rosso in cui aveva ceduto l'1,7% circa. L'indice Topix è invece salito dello 0,41% a 2.283,93. I mercati, che nel complesso vengono da una settimana negativa (per Wall Street la peggiore da marzo dopo il taglio di Fitch sul rating Usa), guardano ai dati sull'inflazione statunitense di luglio che saranno diffusi giovedì 10 agosto e che saranno anticipati mercoledì dall'indice sui prezzi al consumo cinesi. Tra i titoli in evidenza a Tokyo spicca il +10% del gruppo farmaceutico Astellas Pharma dopo il via libera della Food and Drug Administration degli Stati Uniti al farmaco Izervay utilizzato nella cura della degenerazione maculare della retina.