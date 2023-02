Borse europee positive in attesa dell'inflazione Usa. A Milano corre ancora Iveco

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'attesa per il dato sull'inflazione americana di gennaio, in calendario martedì 14 febbraio, consiglia prudenza alle Borse europee, che guadagnano comunque terreno dopo aver vissuto una settimana contrastata (-1,6% l'Eurostoxx ma +1,2% Milano). Gli analisti si aspettano che venga confermato il rallentamento dell'inflazione già registrato nei mesi scorsi e che questo possa suggerire alla Federal Reserve di non proseguire a lungo nella stretta monetaria in corso. A sostenere gli indici continentali, intanto, è arrivata la revisione al rialzo delle stime sull'economia della Commissione europea. La previsione di crescita del pil per quest'anno nell'area euro è ora dello 0,9% dal +0,3% indicato in novembre, mentre per il 2014 è stata confermata la stima di +1,5%. Per l'Italia il dato sul 2023 è stato migliorato a +0,8% da +0,3% ma quello sul 2024 è stato rivisto al ribasso a +1% da +1,1 per cento. Sul fronte dell'inflazione, è stato poi corretto al ribasso l'outlook relativo all'Eurozona al 5,6% quest'anno e al 2,5% il prossimo contro stime prevedenti per 6,1% e 2,6% rispettivamente.

Sul FTSE MIB di Piazza Affari, che si muove in linea con gli altri principali listini, tiene sempre banco il rebus Telecom Italia alla vigilia del cda sull'aggiornamento del piano: nel week end sono emerse le indiscrezioni sulle valutazioni in corso da parte del Governo in vista di una offerta da parte di Cdp che possa essere alternativa a quella di Kkr, ma anche sulla necessità per la Cassa di ricapitalizzare Open Fiber, la sua controllata dell'infrastruttura di rete. Corre ancora Iveco Group sulla scia dei conti 2022 e della guidance 2023 migliori delle previsioni, mentre è pesante Saipem.

Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Sale Pirelli in vista dei conti, Intermonte migliora il giudizio

A Piazza Affari Pirelli & C è sostenuta dal giudizio positivo degli analisti di Intermonte, che hanno portato la raccomandazione a "outperform". Il rialzo è dell'1,9%. Il migliore giudizio (che porta anche a un aumento a 5,5 euro del target di prezzo) è motivato con la previsione di risultati di fine 2022 positivi accompagnati da un incremento delle stime per il 2023 dovuto a un modello di business resiliente. In particolare, Intermonte si aspetta una performance operativa solida e una generazione di cassa forte in termini di free cash flow che dovrebbe permettere una tangibile creazione di valore una volta a valle del deleverage. Pirelli fornirà i conti la prossima settimana (mercoledì 22 febbraio).

Tim ancora sotto i riflettori con attesa sviluppi su rete

Telecom Italia è sotto i riflettori mentre si avvicina il momento della verità per l'offerta targata Palazzo Chigi/Cassa Depositi e Prestiti sulla infrastruttura di rete. Secondo quanto riportato nel week end da Il Sole 24 Ore, un vertice avvenuto nei giorni scorsi nelle stanze del governo ha tracciato due strade per il riassetto della rete: una offerta guidata da Cdp con partner finanziari, a cominciare da Macquarie che affianca già la cassa in Open Fiber, oppure una soluzione di concerto con il fondo Kkr in modo da dividersi l'infrastruttura e gli investimenti.

Saipem in rosso con forti volumi, occhi su mosse banche

Forti volumi in vendita su Saipem dopo il rally che la scorsa settimana ha portato le quotazioni a oltre 1,5 euro, ai massimi precedenti l'aumento di capitale avvenuto in estate. Solo da inizio 2023 il titolo era salito del 35 per cento. A colpire sono soprattutto i volumi di scambio, molto elevati: gli operatori guardano come potenziali venditori in manovra agli istituti bancari che hanno fatto parte del consorzio di garanzia dell'aumento di capitale diventando azioniste di Saipem in quella circostanza e che ora stanno alleggerendo la posizione beneficiando del rally.