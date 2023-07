Borsa, l’Asia chiude in rialzo: si guarda all’inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Borse asiatiche chiudono in netto rialzo, dopo il rally di Wall Street alla viglia. Gli investitori valutano per la seconda metà dell’anno un calo dell’inflazione ed una ripresa economica a livello globale. Sotto i riflettori restano le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Brilla Tokyo (+1,26%), con gli acquisti che si concentrano sul settore della tecnologia e il comparto dell’automotive. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 141,70, e a 156,10 sull’euro. A contrattazioni ancora in corso salgono Hong Kong (+1,2%), Shanghai (+0,2%), Shenzhen (+0,6%), Seul (+1%) e Mumbai (+0,3%). Sul fronte macroeconomico, dopo le vendite al dettaglio della Germania, in arrivo il Pil e l’inflazione dell’Italia e dell’Eurozona.

Cina in frenata per il quarto mese consecutivo

L’attività manifatturiera cinese si infatti è contratta per il quarto mese consecutivo, mentre la crescita dei servizi e di altri settori è rallentata ulteriormente a luglio.L’indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero si è attestato a 49,3, superando di poco le aspettative di 49,2 del consenso. L’indice PMI non manifatturiero, che include settori come l’edilizia e l’agricoltura, si è attestato a 51,5.Una lettura inferiore a 50 indica una contrazione, mentre una superiore a 50 segnala un’espansione.

A giugno in Giappone le vendite al dettaglio hanno registrato un aumento del 5,9% su base annua. Lo ha reso noto il Governo giapponese. Nel solo segmento della grande distribuzione le vendite al dettaglio sono salite del 4,1% su base tendenziale. In Germania, invece, le vendite al dettaglio di giugno sono scese dello 0,8 per cento.

Quanto agli appuntamenti di giornata, qui da noi gli investitori sono focalizzati su alcuni dati italiani: alle 10 è in programma la prima stima del Pil nel secondo trimestre mentre alle 11 è la volta della stima dell'inflazione a luglio. Alla stessa ora verrà diffuso anche l'indice dei prezzi dell'area euro.



Ultima seduta di consolidamento per per le Borse europee con il Ftse Mib in calo dello 0,3% e il Dax in rialzo dello 0,4% a un nuovo record. I listini restano ben impostati dopo il rally della vigilia seguito al rialzo dei tassi nell'area euro con un atteggiamento più accomodante della Bce sui tassi. Nuove strette dipenderanno solo dall'evoluzione dei dati.